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В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот загинув

Дар'я Куркіна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
18:32
Світ F-18

На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18, внаслідок якої загинув пілот

Зміст

Про це пише Reuters із посиланням на військово-повітряні сили країни.

"З жалем повідомляємо, що наш товариш підполковник Пабло Естрада Мартін загинув внаслідок катастрофи F-18", - поінформували у ВПС Іспанії.

Barron’s повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті.

Відомо, що Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon.

  • 20 травня 2023 року на авіабазі Сарагоса в Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18. Пілот зумів вчасно катапультуватися, рятуючи своє життя.
Теги:
військові
Іспанія
Військові новини
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