В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот загинув

Про це пише Reuters із посиланням на військово-повітряні сили країни.

"З жалем повідомляємо, що наш товариш підполковник Пабло Естрада Мартін загинув внаслідок катастрофи F-18", - поінформували у ВПС Іспанії.

Barron’s повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті.

Відомо, що Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon.