В Іспанії розбився винищувач F-18, пілот загинув
На північному сході Іспанії недалеко від міста Теруель зазнав катастрофи літак F-18, внаслідок якої загинув пілот
Про це пише Reuters із посиланням на військово-повітряні сили країни.
"З жалем повідомляємо, що наш товариш підполковник Пабло Естрада Мартін загинув внаслідок катастрофи F-18", - поінформували у ВПС Іспанії.
Barron’s повідомляє з посиланням на місцеві ЗМІ, що винищувач F-18 брав участь у навчаннях з другим літаком та пролітав на низькій висоті.
Відомо, що Іспанія експлуатує два види винищувачів: F-18 США та Eurofighter Typhoon.
- 20 травня 2023 року на авіабазі Сарагоса в Іспанії під час показового польоту розбився винищувач F-18. Пілот зумів вчасно катапультуватися, рятуючи своє життя.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.5
- EUR Купівля 45.28Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе