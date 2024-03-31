У Ізраїлі поновилися масові акції протестів: мітингувальники вимагають відставки Нетаньягу

Про це повідомляє The Guardian.

Протестувальники в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Кейсарії та інших містах вимагали звільнення заручників, які досі перебувають у полоні в Газі, назвавши Нетаньягу "перешкодою на шляху до угоди". Вони пообіцяли продовжувати протести, доки він не піде з посади прем'єр-міністра.

Протестувальники вигукували, що вони "не зупиняться, поки не повернуться додому", скандуючи: "Досить вбивств, досить відчаю, заручники - це найважливіше".

Правоохоронці розігнали протестувальників із застосуванням водометів і заарештували 16 людей.

Окрім цього, у суботу ввечері сотні людей зібралися біля приватної резиденції Нетаньяху в Єрусалимі. У неділю в місті очікується ще одна масова акція протесту, дехто з учасників планує оселитися в наметах біля Кнесету.

"Якби сім'ї знали, наскільки малий розрив, який Нетаньягу відмовляється закрити в переговорах з ХАМАС, вони б вибухнули, - заявив Амос Малка, колишній глава управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю, який був серед промовців на мітингу в Тель-Авіві. - Це ще один доказ його непридатності до служби".