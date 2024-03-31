У Ізраїлі поновилися масові акції протестів: мітингувальники вимагають відставки Нетаньягу
У суботу, 30 березня, по всьому Ізраїлю поновились масові протести проти дій уряду та заклики до відставки Беньяміна Нетаньягу
Про це повідомляє The Guardian.
Протестувальники в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Кейсарії та інших містах вимагали звільнення заручників, які досі перебувають у полоні в Газі, назвавши Нетаньягу "перешкодою на шляху до угоди". Вони пообіцяли продовжувати протести, доки він не піде з посади прем'єр-міністра.
Протестувальники вигукували, що вони "не зупиняться, поки не повернуться додому", скандуючи: "Досить вбивств, досить відчаю, заручники - це найважливіше".
Правоохоронці розігнали протестувальників із застосуванням водометів і заарештували 16 людей.
Окрім цього, у суботу ввечері сотні людей зібралися біля приватної резиденції Нетаньяху в Єрусалимі. У неділю в місті очікується ще одна масова акція протесту, дехто з учасників планує оселитися в наметах біля Кнесету.
"Якби сім'ї знали, наскільки малий розрив, який Нетаньягу відмовляється закрити в переговорах з ХАМАС, вони б вибухнули, - заявив Амос Малка, колишній глава управління військової розвідки Армії оборони Ізраїлю, який був серед промовців на мітингу в Тель-Авіві. - Це ще один доказ його непридатності до служби".
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10 лютого у багатьох містах Ізраїля відбулися протести, на яких демонстранти вимагали в уряду країни відновити угоду з бойовиками ХАМАС щодо обміну заручниками.
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