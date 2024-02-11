Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ В Ізраїлі відбулися масштабні протести: демонстранти вимагають від уряду відновити угоду з ХАМАСом про обмін заручниками

В Ізраїлі відбулися масштабні протести: демонстранти вимагають від уряду відновити угоду з ХАМАСом про обмін заручниками

11 лютого, 2024 неділя
12:08
Світ єврейська громада україни

Увечері суботи, 10 лютого, у багатьох містах Ізраїля відбулися протести, на яких демонстранти вимагали в уряду країни відновити угоду з бойовиками ХАМАС щодо обміну заручниками

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що під час загальнонаціональних демонстрацій протестувальники заблокували дороги в Тель-Авіві.

Загалом акції протестів відбулися в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та інших місцях по всій країні. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу.

Під час основного мітингу на Площі заручників у Тель-Авіві протестувальники пройшли вулицею Каплан. Поліція на конях намагалася звільнити вулицю та відтіснити демонстрантів убік. З натовпу лунали крики "ганьба". Тим часом протестувальник із мегафоном зачитував імена заручників, які залишаються в полоні ХАМАС.

За даними поліції, щонайменше 7 протестувальників були заарештовані після того, як деякі з них заблокували частину шосе Аялон і розпалили багаття. Крім того, щонайменше 5 інших протестувальників отримали штрафи за "перешкоджання руху транспорту".

  • Напередодні терористичне угруповання ХАМАС заявило, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в Газі й звільнення заручників.
Теги:
Ізраїль
акції протестів
Хамас
Читайте також:
штучний інтелект
10 лютого, 2024 субота
"Дзвонив" Байден і "закликав" не голосувати: у США заборонили телефонні дзвінки за допомогою ШІ
Борис Джонсон з українськими військовими
10 лютого, 2024 субота
Борис Джонсон озвучив запитання, яке Карлсон не задав Путіну
У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів
11 лютого, 2024 неділя
Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.51
    Продаж 41.35
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
11 лютого
13:21
Україна Японія
Японія виділить $106 млн на допомогу Україні, - Reuters
13:14
Еммануель Макрон
Макрон відклав відвідини Одеси та Києва, - ЗМІ
12:48
Пакистан оприлюднив офіційні результати парламентських виборів, більшість місць отримали союзники Хана
12:14
Ексклюзив
Олександр Сирський
Сирському буде складно реалізувати свої професійні навички і досвід на фронті, - генерал-лейтенант Романенко
12:11
літак з українськими мітками
F-16 з українськими мітками: Ігнат розповів, що у росіян викликало занепокоєння
12:07
OPINION
Олексій Панич
Хто повинен формувати порядок денний діалогу з владою
11:56
швидкість світла
Китайські науковці вперше змогли сповільнити швидкість світла в 10 тисяч разів
11:24
Авдіївка
Мета РФ - за будь-яку ціну захопити Авдіївку, Новомихайлівку та втрачені минулого літа території, - Тарнавський
11:21
Оновлено
Гендиректор найбільшого у Нігерії Access Bank Герберт Вігве
У США розбився гелікоптер: серед 6 загиблих гендиректор найбільшого банку Нігерії
10:44
Очільник МЗС Ізраїлю Кац
Очільник МЗС Ізраїлю вимагає відставки генерального комісара ООН Лаззаріні
10:33
Володимир Зеленський
Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
10:30
Ексклюзив
Крим
"Інфраструктура РФ сама себе не спалить": речник ВМС Плетенчук про удари по Криму
10:11
Окупанти ввечері обстріляли Харківщину: загинула жінка, постраждав чоловік
10:05
OPINION
Ростислав Павленко
Не відводити очей, або Чому найлегше відрапортувати у телеграм-каналі
10:03
Ольга Харлан, Європейські ігри-2023
Українська шаблістка Харлан перемогла на Кубку світу з фехтування серед жінок у Лімі
09:55
військовий, Естонія
Естонія із союзниками провела щорічні навчання з ведення бойових дій взимку
09:38
У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів
Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW
09:36
Тайвань
Міноборони Тайваню виявило 8 китайських повітряних куль, які перетинали Тайванську протоку
09:17
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль виявив тунелі ХАМАСу під штаб-квартирою агентства ООН для допомоги палестинським біженцям у Газі
08:56
Оновлено
Інтернет-термінал SpaceX Starlink
У ГУР підтвердили використання Starlink росіянами під час бойових дій в Україні
08:46
Оновлено
електроенергія, шахеди
Нічна атака "шахедів": на підступах до Києва ППО збила усі ворожі дрони, на Миколаївщині та Дніпропетровщині є поранені
08:45
чорне море, ракетоносій рф
РФ вивела у Чорне море 4 ракетоносії: загальний залп до 32 "калібрів"
08:44
Затримка західної зброї Україні може викликати дефіцит ракет для систем ППО: цим пояснюється посилення атак РФ з повітря, - ISW
08:23
Дональд Трамп
Трамп заохочуватиме РФ робити "все, що вона захоче" з будь-якою країною НАТО, яка недостатньо витрачає на оборону
08:09
пістолет
У Мексиці за кілька місяців до виборів убили кандидата в Конгрес від правлячої партії
08:04
OPINION
Сергій Фурса
Чи винна Україна у проблемі надання американської допомоги?
07:51
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу ліквідували 12 танків, 16 артсистем і 930 військових армії РФ, - Генштаб
07:39
Французька АЕС Шинон
У Франції на АЕС сталася пожежа: зупинено два реактори
07:27
На фото: система ППО
Повітряні сили вночі знищили 40 із 45 ворожих "шахедів"
00:32
Василь Ломаченко
Промоутер Усика про Ломаченка: "його погляди багато в чому стосовно війни в Україні, що це є пряма агресія, що це війна, яку розпочала Росія"
2024, субота
10 лютого
23:17
"У Києві більше ніж 40 дітей загинули від експериментальної вакцини Pfizer": роспропаганда запустила новий фейк
22:46
Олексій Середа
Українець Середа показав історичний результат на ЧС з водних видів спорту
22:24
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Зеленський і Сирський провели широку нараду щодо виробництва зброї та боєприпасів
21:58
Оновлено
Андрій Лунін, Реал, Ла Ліга
"Реал" розгромив "Жирону" і збільшив відрив у чемпіонській гонці Ла Ліги
21:47
Ексклюзив
Віталій Портников
Ніяких проблем з перебуванням Зеленського на посаді після 30 травня не виникає, але виникає питання з повноваженнями, - Портников
21:21
Ілюстративне фото
Росіяни вдарили по Токарівці на Херсонщині: загинула жінка, поранено чоловіка
20:51
Дмитро Кулеба
"Все одно, що дати слово Гітлеру в 1944 році": Кулеба відреагував на інтерв'ю Путіна американцю Карлсону
20:51
Олександр Гаглазов
Розслідувачі встановили, хто керує ФСБ в окупованих районах Запорізької області
20:29
Харківщина
У Харкові оголосили День жалоби
20:18
Буча
Бучанська громада повністю позбулася церков Московського патріархату
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV