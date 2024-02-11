В Ізраїлі відбулися масштабні протести: демонстранти вимагають від уряду відновити угоду з ХАМАСом про обмін заручниками

Про це пише Times of Israel.

Зазначається, що під час загальнонаціональних демонстрацій протестувальники заблокували дороги в Тель-Авіві.

Загалом акції протестів відбулися в Тель-Авіві, Єрусалимі, Хайфі, Беер-Шеві, Реховоті, Раанані та інших місцях по всій країні. Мітинги спровокувало те, що спроби укласти угоду за посередництва Катару та Єгипту зупинилися, оскільки Ізраїль відхилив вимоги ХАМАСу.

Під час основного мітингу на Площі заручників у Тель-Авіві протестувальники пройшли вулицею Каплан. Поліція на конях намагалася звільнити вулицю та відтіснити демонстрантів убік. З натовпу лунали крики "ганьба". Тим часом протестувальник із мегафоном зачитував імена заручників, які залишаються в полоні ХАМАС.

За даними поліції, щонайменше 7 протестувальників були заарештовані після того, як деякі з них заблокували частину шосе Аялон і розпалили багаття. Крім того, щонайменше 5 інших протестувальників отримали штрафи за "перешкоджання руху транспорту".