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ХАМАС відповів "у позитивному дусі" на угоду про перемир'я в секторі Гази

7 лютого, 2024 середа
04:11
Світ ХАМАС напав на Ізраїль

Терористичне угруповання ХАМАС заявило, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню в секторі Гази й звільнення заручників

Про це повідомляє Reuters.

У заяві ХАМАС зазначив, що відповів «у позитивному дусі, забезпечивши всеосяжне і повне припинення вогню, припинивши агресію проти нашого народу, забезпечивши допомогу, притулок і реконструкцію, знявши облогу в Секторі Газа і досягнувши обміну полоненими».

Високопоставлений представник ХАМАСу Газі Хамад повідомив Reuters, що угрупування прагне звільнити якомога більшу кількість палестинських в’язнів в Ізраїлі.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю заявив, що деталі відповіді ХАМАС "ретельно оцінюються офіційними особами, які беруть участь у переговорах".

Державний секретар США Ентоні Блінкен, який перебуває у турі по Близькому Сходу, сказав, що обговорить відповідь ХАМАС з представниками Ізраїлю під час свого візиту до країни 7 лютого.

Президент США Джо Байден, описав відповідь ХАМАС як «трохи надмірну».

"Ми не впевнені, де це. Зараз тривають переговори", - сказав він.

Блінкен вважає, що потрібно зробити ще багато роботи, але США вірить, що угода можлива і справді необхідна.

Шейх Мухаммед назвав реакцію ХАМАСу в цілому позитивною, але відмовився надати будь-які подробиці.

  • Угода між Ізраїлем та ХАМАС про припинення вогню й обміну заручниками відтерміновується через суперечки у керівництві палестинського руху.
Теги:
Ізраїль
США
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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