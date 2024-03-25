У Ізраїлі заявили, що більше не пропускатимуть конвої з допомогою для Гази від Палестинського агентства ООН
Генеральний комісар БАПОР Філіп Лаззаріні заявив, що ізраїльська влада повідомила, що більше не пропускатиме на північ сектору Гази продовольчі конвої агентства ООН у справах палестинських біженців
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Попри трагедію, що розгортається на наших очах, ізраїльська влада повідомила ООН, що більше не схвалюватиме жодних продовольчих конвоїв від БАПОР на північ (сектора Гази - ред.)", - заявив він.
На його думку, така позиція Ізраїлю "свідчить про навмисне перешкоджання наданню життєво необхідної допомоги під час штучного голоду".
Лаззаріні закликав скасувати ці обмеження.
"БАПОР є найбільшою організацією з найбільшим охопленням переміщених громад у Газі. Якщо перешкоджати БАПОР виконувати свій обов'язок у Газі, годинник буде цокати швидше, і ще більше людей помре від голоду, зневоднення та відсутності притулку", - констатував він.
- У суботу, 23 березня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш прибув до Рафаху, аби закликати Ізраїль до негайного припинення вогню в Газі та наголосити на важливості доступу до гуманітарної допомоги для палестинців.
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