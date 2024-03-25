У Ізраїлі заявили, що більше не пропускатимуть конвої з допомогою для Гази від Палестинського агентства ООН

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"Попри трагедію, що розгортається на наших очах, ізраїльська влада повідомила ООН, що більше не схвалюватиме жодних продовольчих конвоїв від БАПОР на північ (сектора Гази - ред.)", - заявив він.

На його думку, така позиція Ізраїлю "свідчить про навмисне перешкоджання наданню життєво необхідної допомоги під час штучного голоду".

Лаззаріні закликав скасувати ці обмеження.

"БАПОР є найбільшою організацією з найбільшим охопленням переміщених громад у Газі. Якщо перешкоджати БАПОР виконувати свій обов'язок у Газі, годинник буде цокати швидше, і ще більше людей помре від голоду, зневоднення та відсутності притулку", - констатував він.

????# Gaza: as of today, @UNRWA, the main lifeline for #Palestine Refugees, is denied from providing lifesaving assistance to northern Gaza.



Despite the tragedy unfolding under our watch, the Israeli Authorities informed the UN that they will no longer approve any @UNRWA food… pic.twitter.com/lfp9xRQuh1 — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 24, 2024