У Хорватії розпустили парламент

Про це повідомляє Reuters.

"Законодавці Хорватії проголосували за розпуск парламенту в четвер, щоб прокласти шлях до парламентських виборів, які мають відбутися протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що вибори спочатку планували провести восени, але уряд Хорватії вирішив перенести дату, щоб вони відбулися перед виборами до Європейського парламенту в червні.

Офіційну заяву щодо розпуску парламенту подали 11 опозиційних партій, які очолюють Соціал-демократична партія (SDP) та ліва екологічна партія Mozemo. Це відбулося після хвилі протестів проти політики керівного Хорватського демократичного союзу (HDZ) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.

Очікується, що президент Хорватії Зоран Міланович призначить офіційну дату проведення виборів цього тижня.