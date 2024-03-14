У Хорватії розпустили парламент
У Хорватії законодавці проголосували за розпуск парламенту, аби провести позачергові вибори, що мають відбутися протягом двох місяців
Про це повідомляє Reuters.
"Законодавці Хорватії проголосували за розпуск парламенту в четвер, щоб прокласти шлях до парламентських виборів, які мають відбутися протягом двох місяців", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що вибори спочатку планували провести восени, але уряд Хорватії вирішив перенести дату, щоб вони відбулися перед виборами до Європейського парламенту в червні.
Офіційну заяву щодо розпуску парламенту подали 11 опозиційних партій, які очолюють Соціал-демократична партія (SDP) та ліва екологічна партія Mozemo. Це відбулося після хвилі протестів проти політики керівного Хорватського демократичного союзу (HDZ) на чолі з чинним прем'єр-міністром Андреєм Пленковичем.
Очікується, що президент Хорватії Зоран Міланович призначить офіційну дату проведення виборів цього тижня.
- 26 лютого міністр закордонних справ Хорватії назвав президента Сербії Александара Вучича "російським супутником" через те, що в неділю, 25 лютого, в Сербії відбулася акція протесту біля посольства Хорватії в Белграді.
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