У Китаї через пожежу у шкільному гуртожитку загинули 13 людей
У провінції Хенань у Китаї сталася пожежа у шкільному гуртожитку. У результаті цього загинули 13 людей, ще одна отримала поранення
Про це пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.
"Пожежа спалахнула в ніч на п'ятницю в гуртожитку школи Інцай у селі Яньшаньпу поблизу міста Наньян у провінції Хенань, повідомили Центральна телевізійна станція Китаю та інформаційне агентство Сіньхуа", - йдеться у повідомленні.
Рятувальники загасили пожежу, а директора школи затримали. Більше подробиць щодо трагедії місцеві ЗМІ не надали.
- У Дніпровському районі столиці уночі суботи, 13 січня, сталася пожежа у сміттєзбірнику багатоповерхового будинку. Під час гасіння вогню рятувальники виявили тіла двох людей.
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