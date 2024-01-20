У Китаї через пожежу у шкільному гуртожитку загинули 13 людей

Про це пише Reuters із посиланням на місцеві ЗМІ.

"Пожежа спалахнула в ніч на п'ятницю в гуртожитку школи Інцай у селі Яньшаньпу поблизу міста Наньян у провінції Хенань, повідомили Центральна телевізійна станція Китаю та інформаційне агентство Сіньхуа", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники загасили пожежу, а директора школи затримали. Більше подробиць щодо трагедії місцеві ЗМІ не надали.