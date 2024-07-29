У Китаї італійська премʼєрка Мелоні обговорила із Сі Цзіньпіном війну в Україні

Про це повідомляє ANSA.

Канцелярія очільниці уряду Італії поінформувала, що Мелоні та Сі обговорили "пріоритетні питання міжнародного порядку денного – від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході". Водночас сторони порушили питання зростання напруженості в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Зазначено, що на зустрічі в Пекіні італійська премʼєрка і китайський лідер обговорили двосторонні відносини держав в економічній, торгівельній, наукових та культурних сферах.

"Лідери двох країн погодилися з позитивним розвитком відносин між Італією та Китаєм у контексті 20-ї річниці Глобального стратегічного партнерства, підкресливши важливість збалансованої, взаємовигідної співпраці, заснованої на взаємній довірі", - додають у повідомленні.