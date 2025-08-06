У Китаї поширюється вірус чикунгунья, що передається через укуси комарів

Про це повідомляють Bloomberg та Axios.

Від червня в китайській провінції Гуандун зареєстровано понад 7000 випадків зараження вірусом чикунгунья. У відповідь влада вдається до деяких заходів контролю, що застосовувалися під час пандемії Covid-19.

Зазначається, що вірус чикунгунья - незаразне захворювання, що передається через укуси інфікованих комарів, які також можуть бути переносниками вірусів денге та Зіка. Найпоширеніші симптоми - лихоманка і біль у суглобах, а також можливі головний біль, м'язовий біль, набряки суглобів та висип. Тяжкі випадки та летальні наслідки трапляються рідко, переважно у немовлят та людей похилого віку з іншими хворобами.

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У відповідь на спалах влада зобов'язала аптеки записувати дані покупців певних ліків. У місті Фошань розпочали семиденну кампанію проти комарів. Вона передбачає дезінфекцію, очищення громад від застійної води та популяризацію москітних сіток. Заклади, такі як готелі, ресторани та компанії, що не усунуть джерела застійної води, можуть отримати штраф.

Центри з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) видав попередження для мандрівників, воно стосується: Болівії, китайської провінції Гуандун та країн Індійського океану, зокрема Мадагаскару, Маврикію, Майотти, Реюньйону, Сомалі та Шрі-Ланки.