У Китаї створюють ШІ-систему для розшифровки мови тварин

Про це пише Reuters.

Ідея полягає у створенні нової програми, яка дасть можливість точніше розпізнавати емоції домашніх улюбленців та краще розуміти їхню поведінку.

За даними Китайської національної адміністрації інтелектуальної власності, система збиратиме комплексні дані про тварин, зокрема голосові сигнали, поведінкові патерни та фізіологічні характеристики. Ці дані попередньо оброблятимуться та аналізуватимуться за допомогою алгоритмів штучного інтелекту, здатних ідентифікувати емоційний стан тварини.

Отримані результати будуть співвідноситися з семантичними категоріями людської мови, що створюватиме приблизний "переклад" емоцій тварини.

"Система покликана забезпечити глибше емоційне спілкування та взаєморозуміння між тваринами і людьми, підвищуючи ефективність міжвидової взаємодії", ‒ ідеться в патентному описі.

У Baidu підтвердили, що на розробку цієї технології існує високий суспільний запит. Представник компанії зазначив, що наразі команда перебуває на етапі досліджень.



Baidu є одним із лідерів китайського технологічного ринку у сфері штучного інтелекту. Компанія активно інвестує у ШІ з 2022 року, після появи ChatGPT від OpenAI. Минулого місяця вона презентувала нову модель Ernie 4.5 Turbo, яку позиціює як найпотужнішу у своїй галузі, хоча її чат-бот досі не здобув широкого визнання.