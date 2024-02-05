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У Китаї суд засудив до страти австралійського письменника за підозрою у шпигунстві

5 лютого, 2024 понедiлок
12:47
Світ Китай

У понеділок, 5 лютого, суд у Пекіні виніс австралійському письменнику Яну Хенцзюню умовний смертний вирок за звинуваченням у шпигунстві, поставивши під загрозу нещодавнє відновлення стосунків між Китаєм і Австралією

Про це повідомляє Reuters.

Смертний вирок, який було винесено через п'ять років після затримання Яна в Китаї та через три - після закритого судового процесу над ним за підозрою у шпигунстві.

За словами речника китайського МЗС Ван Веньбіня, Ян був визнаний винним у шпигунстві та "засуджений до смертної кари з дворічним випробувальним терміном, а все його особисте майно було конфісковане".

Науковець із Сіднея Фен Чонгі, який уважно стежив за судовим процесом, назвав це "серйозним випадком несправедливості".

"Він покараний китайським урядом за свою критику порушень прав людини в Китаї та за захист універсальних цінностей, таких як права людини, демократія та верховенство права", - заявив Фенг.

Він закликав австралійський уряд домагатися умовно-дострокового звільнення Яна за станом здоров'я, зазначивши, що п'ять років ув'язнення важко позначилися на його здоров'ї.

У відповідь на оголошений вирок Австралія викликала до себе посла Китаю, заявила очільниця австралійського зовнішньополітичного відомства Пенні Вонг.

Вонг зазначила, що вирок може бути замінений на довічне ув'язнення через два роки, якщо людина не вчинить жодних серйозних злочинів за цей період.

Його прихильники стверджують, що Ян повинен бути звільнений за медичними показаннями після того, як минулого року йому діагностували кісту на нирці розміром 10 см.

Австралія висловила стурбованість постійними затримками у справі Яна і закликала "на найвищому рівні" подбати про його здоров'я.

  • У понеділок, 8 січня, Китай заявив, що затримав іноземного громадянина, керівника закордонної консалтингової фірми, за підозрою у шпигунстві на користь Великої Британії.

Теги:
Кримінал
Китай
Австралія
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