У Китаї відреагували на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни

Про це він заявив під час прес-конференції 13 березня, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.

На запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про "спільну заяву про запобігання ядерній війні".

"В січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав оприлюднили спільну заяву про запобігання ядерній війні, в якій вони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Китай також зазначив, що цей принцип був підтверджений російською стороною", - сказав він.

Ван Веньбінь наголосив, що на думку Китаю, держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки "та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. За нинішніх обставин сторонам необхідно вживати конкретних дій і спільно домагатися деескалації".