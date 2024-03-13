У Китаї відреагували на заяву Путіна про готовність Росії до ядерної війни
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про готовність Росії до ядерної війни
Про це він заявив під час прес-конференції 13 березня, повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ КНР.
На запитання, чи стурбований Китай готовністю Путіна застосувати ядерну зброю, речник МЗС відповів, що не знає про таку заяву і згадав про "спільну заяву про запобігання ядерній війні".
"В січні 2022 року лідери п’яти ядерних держав оприлюднили спільну заяву про запобігання ядерній війні, в якій вони підтвердили, що ядерну війну неможливо виграти і її ніколи не можна вести. Китай також зазначив, що цей принцип був підтверджений російською стороною", - сказав він.
Ван Веньбінь наголосив, що на думку Китаю, держави, які мають ядерну зброю, мають прийняти ідею спільної безпеки "та підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність. За нинішніх обставин сторонам необхідно вживати конкретних дій і спільно домагатися деескалації".
- 13 березня повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін стверджує, що країна-агресорка має сучасну ядерну зброю і з військово-технічного погляду готова до ядерної війни.
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