У Китаї загорілася багатоповерхівка: 15 загиблих, понад 40 поранених
Внаслідок пожежі, яка зайнялася у багатоповерхівці на сході Китаю, загинуло 15 людей, ще щонайменше 40 постраждали: причина загоряння встановлюється
Про це інформує BBC.
Вказано, що пожежа охопила кілька поверхів хмарочоса в місті Нанкін. За попередньою інформацією, пожежа спершу виникла на першому поверсі, де зберігалися електровелосипеди. Для її ліквідації залучили 25 пожежних машин і 130 пожежників.
За словами місцевих чиновників, наразі відомо про 15 загиблих, ще 44 людини перебувають у лікарні, з них - одна у критичному стані та одна у важкому.
- 28 січня у селищі Грабняк Житомирського району сталася пожежа у приватному будинку. Унаслідок цього загинули дві маленькі дитини.
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