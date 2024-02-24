У Китаї загорілася багатоповерхівка: 15 загиблих, понад 40 поранених

Про це інформує BBC.

Вказано, що пожежа охопила кілька поверхів хмарочоса в місті Нанкін. За попередньою інформацією, пожежа спершу виникла на першому поверсі, де зберігалися електровелосипеди. Для її ліквідації залучили 25 пожежних машин і 130 пожежників.

За словами місцевих чиновників, наразі відомо про 15 загиблих, ще 44 людини перебувають у лікарні, з них - одна у критичному стані та одна у важкому.