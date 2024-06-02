У Китаї заявили, що від початку війни РФ проти України не давали зброю жодній зі сторін
Міністр оборони КНР Дун Цзюнь заявив, що Китай від початку повномасштабного вторгнення жодного разу не постачав зброю ні Росії, ні Україні, і суворо контролює експорт
Про це повідомляє ANSA.
"Ми ніколи не постачали зброю жодній зі сторін конфлікту", - заявив Дун Цзюнь під час виступу на міжнародному форумі з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", що проходить у Сінгапурі.
За його словами, Китай контролює експорт товарів.
"Ми встановили суворий контроль над експортом товарів і ніколи не робили нічого, що могло б розпалити ситуацію", - підкреслив очільник китайського оборонного відомства.
Він додав, що Китай завжди займав відповідальну позицію щодо українського питання і підтримував мирні переговори.
- 29 квітня державний секретар США Ентоні Блінкен розкритикував Китай за постачання обладнання російській оборонній промисловості, заявивши, що китайці не можуть "дотримуватися обох сторін" у пошуках припинення конфлікту та покращення відносин між Пекіном і Європою.
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