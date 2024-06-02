У Китаї заявили, що від початку війни РФ проти України не давали зброю жодній зі сторін

Про це повідомляє ANSA.

"Ми ніколи не постачали зброю жодній зі сторін конфлікту", - заявив Дун Цзюнь під час виступу на міжнародному форумі з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла", що проходить у Сінгапурі.

За його словами, Китай контролює експорт товарів.

"Ми встановили суворий контроль над експортом товарів і ніколи не робили нічого, що могло б розпалити ситуацію", - підкреслив очільник китайського оборонного відомства.

Він додав, що Китай завжди займав відповідальну позицію щодо українського питання і підтримував мирні переговори.