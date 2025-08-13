У Китаї заявили, що витіснили американський есмінець, який зайшов у спірні територіальні води. У США відреагували

Про це інформує Reuters.

У своїй заяві Південне командування китайських збройних сил вказало, що есмінець USS Higgins увійшов у спірні територіальні води без дозволу китайського уряду.

"Дії США серйозно порушили суверенітет і безпеку Китаю, а також серйозно підірвали мир і стабільність у Південнокитайському морі", - йдеться у повідомленні.

У китайському командуванні наголосили, що після цього випадку залишатимуться у стані підвищеної готовності.

Водночас у ВМС США заявляють, що есмінець "відстоював права і свободи судноплавства" поблизу мілини Скарборо відповідно до міжнародного права. За їхніми словами, ця операція відображає прихильність США до захисту свободи судноплавства і законного використання моря.

"Сполучені Штати захищають своє право літати, плавати й діяти скрізь, де це дозволяє міжнародне право, як це зробив тут корабель USS Higgins. Ніякі заяви Китаю не зможуть нас зупинити", - йдеться в заяві ВМС США.

Довідково. Китай претендує на майже всю територію Південнокитайського моря, включаючи частини, на які претендують Бруней, Індонезія, Малайзія, Філіппіни, Тайвань та В'єтнам. У 2016 році міжнародний арбітражний суд постановив, що претензії Пекіна, засновані на його історичних картах, не мають підстав у міжнародному праві, однак Китай не визнає це рішення.