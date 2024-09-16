У Конгресі США проведуть слухання через свідчення про НЛО, - Daily Mail

Про це пише Daily Mail з посиланням на високопоставленого члена комітету сенату США з питань збройних сил. ​​

Зазначено, що слухання можуть відбутися у вересні. Їх підтвердила сенаторка Кірстен Джиллібранд, додавши, що "дуже важливо, аби ми продовжували робити речі загальнодоступними".

Також вона зауважила, комітет з питань збройних сил сенату представить "звіт про те, скільки непізнаних повітряних явищ ми оцінили й проаналізували, і надамо приклади того, що ми ідентифікували і що не ідентифікували".

У матеріалі нагадують, декілька днів тому свідки зафіксували на відео обʼєкт, який пролітав за 95 км від бази ядерних озброєнь ВПС США Мальмстром. Його назвали НЛО з "численними миготливими ти обертовими вогнями".