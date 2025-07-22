У Кремлі мають усвідомити, що наближається час "страти": Їжак про заяви Трампа щодо 50 днів

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"Ця цифра у 50 днів - це радше технічна політична оцінка. Це певний розрахунковий термін, невідомо ким визначений, протягом якого Україну можна було б озброїти так, щоб це справді суттєво вплинуло на ситуацію на фронті. Причому - озброїти так, щоб за це США не платили", - зазначив Їжак.

За словами аналітика Національного інституту стратегічних досліджень, нарешті вимальовується така схема: європейці купують американську зброю, щоб передавати її Україні.

"Тобто головне, щоб європейці купували високотехнологічну зброю США, щоб європейці самі виробляли менш технологічну зброю, яка потрібна Україні. Але все це вимагає часу. Я думаю, тому й така дивна цифра. А з іншого боку, ця цифра містить у собі певний політичний розрахунок: ті люди в Росії, які хочуть воювати до кінця, мають усвідомлювати час "страти", що він наближається, що це неминуче. У розрахунку на це, я думаю, Дональд Трамп думає, що зрештою до нього прийдуть росіяни і будуть просити миру", - припустив Їжак.

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