У Кремлі відреагували на заяву Ердогана, що Крим - це Україна

Про це повідомляє російське "Смотри-медиа".

За словами Дмитра Пєскова, США буцімто чинять тиск на Туреччину.

"У нас із турецькими друзями розходяться думки щодо Криму, але ми не залишаємо спроби роз'яснювати Анкарі наш погляд. Ми сподіваємося, що згодом Туреччина зможе краще зрозуміти нас і погодитись з нашими доводами", - йдеться у заяві представника Кремля.