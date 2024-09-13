У Кремлі відреагували на заяву Ердогана, що Крим - це Україна
Дмитро Пєсков, який є прессекретарем російського диктатора Володимира Путіна, відповів, як у Кремлі реагують на позицію Туреччини щодо Криму
Про це повідомляє російське "Смотри-медиа".
За словами Дмитра Пєскова, США буцімто чинять тиск на Туреччину.
"У нас із турецькими друзями розходяться думки щодо Криму, але ми не залишаємо спроби роз'яснювати Анкарі наш погляд. Ми сподіваємося, що згодом Туреччина зможе краще зрозуміти нас і погодитись з нашими доводами", - йдеться у заяві представника Кремля.
- 11 вересня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що його держава підтримує територіальну цілісність України, а повернення Криму до її складу є вимогою міжнародного права.
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