У Латвії громадські ЗМІ на зібрані гроші придбають перші 50 дронів для України

Про це інформує LSM.

Зазначається, що в перші тижні акції громадських мас-медіа Латвії населення пожертвувало на підтримку ЗСУ понад 184 тис. євро. Цих грошей вистачило, щоб замовити перші 50 дронів для України.

Як розповіли у благодійній організації Ziedot.lv, яка взяла участь в акції, перша партія безпілотників коштувала близько 126 тис. євро. Дрони відправлять українським військовим у Донецькій та Харківській областях.

Акція розпочалася 19 серпня та триватиме до 8 вересня. До неї приурочені репортажі з зони бойових дій, спеціальні сюжети, інтерв'ю та інші публікації у громадських ЗМІ.