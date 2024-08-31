У Латвії громадські ЗМІ на зібрані гроші придбають перші 50 дронів для України
Громадські мас-медіа Латвії під час акції до українського Дня Незалежності "У думках та справах з Україною" зібрали кошти для закупівлі першої партії дронів, які відправлять для ЗСУ
Про це інформує LSM.
Зазначається, що в перші тижні акції громадських мас-медіа Латвії населення пожертвувало на підтримку ЗСУ понад 184 тис. євро. Цих грошей вистачило, щоб замовити перші 50 дронів для України.
Як розповіли у благодійній організації Ziedot.lv, яка взяла участь в акції, перша партія безпілотників коштувала близько 126 тис. євро. Дрони відправлять українським військовим у Донецькій та Харківській областях.
Акція розпочалася 19 серпня та триватиме до 8 вересня. До неї приурочені репортажі з зони бойових дій, спеціальні сюжети, інтерв'ю та інші публікації у громадських ЗМІ.
- Нагадаємо, Латвія підготувала до відправлення в Україну найбільший пакет від латвійських виробників – 1400 дронів.
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