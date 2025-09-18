У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"
На заході Латвії на березі пляжу знайшли уламки дрона – хвостову частину російського безпілотника типу "гербера"
Про це повідомили латвійські збройні сили та міністр оборони Андріс Спрудс.
"Сьогодні фрагмент хвоста безпілотника був знайдений на березі на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю", – поінформували ЗС.
Згодом Спрудс уточнив після здійснення попередньої експертизи, що знайдені уламки належать хвостовій частині БПЛА російського виробництва "гербера". У них немає вибухової частини.
Нині латвійські військовослужбовці продовжують співпрацю з державною поліцією щодо інциденту.
- Унаслідок російської атаки вночі 10 вересня у селі Люблінського воєводства в Польщі уламки БПЛА впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.
