У Латвії на пляжі знайшли хвостову частину російського БПЛА "гербера"

Про це повідомили латвійські збройні сили та міністр оборони Андріс Спрудс.

"Сьогодні фрагмент хвоста безпілотника був знайдений на березі на пляжі у Варвській волості Вентспілського краю", – поінформували ЗС.

Згодом Спрудс уточнив після здійснення попередньої експертизи, що знайдені уламки належать хвостовій частині БПЛА російського виробництва "гербера". У них немає вибухової частини.

Нині латвійські військовослужбовці продовжують співпрацю з державною поліцією щодо інциденту.