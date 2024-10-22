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У Литві не виключають можливості відправки в Україну військових інструкторів

Марія Науменко
22 жовтня, 2024 вiвторок
16:25
Світ Литва прапор

Старший радник президента Литви з питань національної безпеки Кястутіс Будрис заявив, що його країна не виключає можливості відправки своїх військових інструкторів в Україну

Зміст

Про це інформує LRT.

Це рішення, за його словами, будуть приймати у тісній співпраці з партнерами та з урахуванням потреб України.

"Після Паризької конференції, коли члени Альянсу та інші країни-партнери обговорювали, як ми можемо по-новому долучитися до підтримки України або трохи змінити стратегічну картину, внісши певну стратегічну невизначеність щодо участі Заходу, наша позиція базувалася на кількох принципах. Перший полягає в тому, що ми повинні робити те, що найбільше потрібно Україні наразі, і те, про що Україна просить. Другий - це все ж таки має бути зроблено в групі країн-однодумців, щоб мати більший ефект. Третє - ми не повинні виключати жодного з варіантів, які розглядаються", - наголосив Будрис.

На переконання старшого радника з питань нацбезпеки, попри те, що в Плані перемоги Зеленського не йдеться про введення військ західних союзників в Україну, це питання не повинно відвертати увагу від головної теми - підтримки країнами українців як в плані озброєння, так і в плані надання допомоги в обслуговуванні та ремонті військової техніки.

"Ми не повинні нічого знімати зі столу переговорів, і саме так ми і працюємо", - запевнив він.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас також висловив підтримку ініціативі Макрона, зазначивши, що успіх цієї ініціативи залежить від французького лідерства. Він підкреслив готовність Литви до співпраці та розгляду всіх варіантів підтримки України, враховуючи безпекові аспекти.

"Я вітаю цю ініціативу. Але, знову ж таки, це вимагатиме французького лідерства. Якщо вона знову підніме прапор, ми готові розглянути всі варіанти і зробити свій внесок", - додав він.

  • 10 жовтня повідомлялось, що британське військове керівництво припускає варіант відправлення інструкторів на захід України для підготовки новобранців.

 

Теги:
Новини
Україна
Литва
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
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