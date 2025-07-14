У Литві оголосили збір 1 млн євро на дрони для України

Про це повідомляє LRT.

Кампанія триватиме два місяці, до 14 вересня, і має на меті зібрати 1 млн євро на дрони для України.

Зібрані кошти планують спрямувати на закупівлю різних типів дронів, обладнання для їхнього керування та додаткових комплектуючих. За словами співзасновника організації Йонаса Охмана, понад дві третини запитів із фронту стосуються саме дронів, які є ефективною й відносно недорогою зброєю.

"Ми бачимо, що щоночі ворог намагається вразити українські міста сотнями дронів і таким чином налякати населення. Водночас це відносно недорогий, але дуже ефективний інструмент. Понад дві третини всіх запитів з фронту, які ми отримуємо, пов’язані з дронами. Тому наша мета цього літа – дрони, дрони й ще більше дронів", - сказав він.

З початку повномасштабного вторгнення Blue/Yellow уже придбала для України понад 5 тис. дронів та аксесуарів до них. Загалом із 2014 року через цю організацію було передано допомоги на суму близько 100 млн євро.