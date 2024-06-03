У Литві продовжили заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін

Про це повідомляє LRT.

Як зазначили у виданні, термін дії останнього обмеження мав завершитися 1 жовтня 2024 року.

Згідно з поправками, ініційованими міністерством культури Литви, пропонується продовжити заборону на невизначений термін. Передбачається, що

"Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь зазначені як країни, які становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", - пояснив литовський міністр культури Симонас Кайріс.

За його словами, обмеження діятимуть доти, доки Росія і Білорусь у цій стратегії будуть позначені як загроза.

У виданні нагадали, що виняток поширюється тільки на канали, які розповсюджуються країнами Європейського союзу.