У Литві продовжили заборону на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін
Парламентський комітет з культури Литви ухвалив рішення щодо продовження заборони на мовлення російських і білоруських телеканалів на невизначений термін
Про це повідомляє LRT.
Як зазначили у виданні, термін дії останнього обмеження мав завершитися 1 жовтня 2024 року.
Згідно з поправками, ініційованими міністерством культури Литви, пропонується продовжити заборону на невизначений термін. Передбачається, що
"Щоб щоразу не повертатися до цього положення і не подовжувати цю заборону, ми домовилися, що просто спиратимемося на Стратегію національної безпеки, яка затверджена Сеймом і в якій Російська Федерація та Республіка Білорусь зазначені як країни, які становлять небезпеку та загрозу для національної безпеки", - пояснив литовський міністр культури Симонас Кайріс.
За його словами, обмеження діятимуть доти, доки Росія і Білорусь у цій стратегії будуть позначені як загроза.
У виданні нагадали, що виняток поширюється тільки на канали, які розповсюджуються країнами Європейського союзу.
- 24 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким на 10 років продовжено санкції проти телеканалів з РФ та інших пропагандистських медіа.
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