У Литві проходить другий тур парламентських виборів: кандидати змагаються за 63 місця в Сеймі

Про це повідомляє LRT.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершать роботу о 20:00. Жителі можуть голосувати лише у своєму виборчому окрузі.

Зазначається, що у другому турі мають обрати 63 членів Сейму.

При цьому, виборцям у восьми округах (Сенамієскіс-Зверінас, Антакальніс, Кельме-Сілале, Кедайняй, Жіемгала-Захід, Шальчінінкай-Вільнюс, Неменчіне і Йонава) голосувати більше не потрібно, адже там депутатів обрали ще у першому турі.

Загалом у виборчих списках зареєстровані трохи більш як 2 мільйони громадян.

Автори додають, що за даними ЦВК, у першому турі було обрано 78 членів Сейму зі 141.

Також повідомляється, що у другому турі достроково проголосували 10,5% виборців.

У виданні зазначили, що заборона на виборчу агітацію почала діяти за сім годин до початку голосування.

Згідно із Виборчим кодексом, переможцем в одномандатному окрузі стане кандидат, який набере найбільше голосів, незалежно від явки виборців. Якщо ж обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, перемогу присудять тому, хто отримав більше голосів у першому турі.

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Якими були результати першого туру виборів?

Вранці понеділка, 14 жовтня, було підраховано голоси в першому турі виборів до Сейму Литви по загальнодержавному багатомандатному округу.

Результати голосування були наступними:

Соціал-демократична партія – 19,36%;

"Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" – 17,96%;

"Зоря Німану" – 14,99%;

Спілка демократів "Від імені Литви" – 9,24%;

Ліберальний рух – 7,70%;

Союз селян та зелених Литви — 7,02%;

Як повідомлялося, явка на виборах становила 52,06%.