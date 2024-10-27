У Литві проходить другий тур парламентських виборів: кандидати змагаються за 63 місця в Сеймі
У неділю, 27 жовтня у Литві проходить другий тур виборів до Сейму. В одномандатних округах обирають 63 депутатів Сейму
Про це повідомляє LRT.
Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершать роботу о 20:00. Жителі можуть голосувати лише у своєму виборчому окрузі.
Зазначається, що у другому турі мають обрати 63 членів Сейму.
При цьому, виборцям у восьми округах (Сенамієскіс-Зверінас, Антакальніс, Кельме-Сілале, Кедайняй, Жіемгала-Захід, Шальчінінкай-Вільнюс, Неменчіне і Йонава) голосувати більше не потрібно, адже там депутатів обрали ще у першому турі.
Загалом у виборчих списках зареєстровані трохи більш як 2 мільйони громадян.
Автори додають, що за даними ЦВК, у першому турі було обрано 78 членів Сейму зі 141.
Також повідомляється, що у другому турі достроково проголосували 10,5% виборців.
У виданні зазначили, що заборона на виборчу агітацію почала діяти за сім годин до початку голосування.
Згідно із Виборчим кодексом, переможцем в одномандатному окрузі стане кандидат, який набере найбільше голосів, незалежно від явки виборців. Якщо ж обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, перемогу присудять тому, хто отримав більше голосів у першому турі.
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Якими були результати першого туру виборів?
Вранці понеділка, 14 жовтня, було підраховано голоси в першому турі виборів до Сейму Литви по загальнодержавному багатомандатному округу.
Результати голосування були наступними:
- Соціал-демократична партія – 19,36%;
- "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" – 17,96%;
- "Зоря Німану" – 14,99%;
- Спілка демократів "Від імені Литви" – 9,24%;
- Ліберальний рух – 7,70%;
- Союз селян та зелених Литви — 7,02%;
Як повідомлялося, явка на виборах становила 52,06%.
- У неділю, 13 жовтня, у Литві відбувся перший тур голосування на парламентських виборах.
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