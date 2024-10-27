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У Литві проходить другий тур парламентських виборів: кандидати змагаються за 63 місця в Сеймі

Катерина Ганжа
27 жовтня, 2024 неділя
13:10
Світ вибори в Литві

У неділю, 27 жовтня у Литві проходить другий тур виборів до Сейму. В одномандатних округах обирають 63 депутатів Сейму

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 і завершать роботу о 20:00. Жителі можуть голосувати лише у своєму виборчому окрузі.

Зазначається, що у другому турі мають обрати 63 членів Сейму. 

При цьому, виборцям у восьми округах (Сенамієскіс-Зверінас, Антакальніс, Кельме-Сілале, Кедайняй, Жіемгала-Захід, Шальчінінкай-Вільнюс, Неменчіне і Йонава) голосувати більше не потрібно, адже там депутатів обрали ще у першому турі.

Загалом у виборчих списках зареєстровані трохи більш як 2 мільйони громадян.

Автори додають, що за даними ЦВК, у першому турі було обрано 78 членів Сейму зі 141.

Також повідомляється, що у другому турі достроково проголосували 10,5% виборців.

У виданні зазначили, що заборона на виборчу агітацію почала діяти за сім годин до початку голосування.

Згідно із Виборчим кодексом, переможцем в одномандатному окрузі стане кандидат, який набере найбільше голосів, незалежно від явки виборців. Якщо ж обидва кандидати отримують однакову кількість голосів, перемогу присудять тому, хто отримав більше голосів у першому турі.

Читайте також: Парламентські вибори у Литві: найбільше голосів набирають опозиційні соціал-демократи та популісти

Якими були результати першого туру виборів? 

Вранці понеділка, 14 жовтня, було підраховано голоси в першому турі виборів до Сейму Литви по загальнодержавному багатомандатному округу. 

Результати голосування були наступними: 

  • Соціал-демократична партія – 19,36%;
  • "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи" – 17,96%;
  • "Зоря Німану" – 14,99%;
  • Спілка демократів "Від імені Литви" – 9,24%;
  • Ліберальний рух – 7,70%;
  • Союз селян та зелених Литви — 7,02%;

Як повідомлялося, явка на виборах становила 52,06%.

  • У неділю, 13 жовтня, у Литві відбувся перший тур голосування на парламентських виборах. 
Теги:
Новини
вибори
Литва
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