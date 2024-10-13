Парламентські вибори у Литві: найбільше голосів набирають опозиційні соціал-демократи та популісти

Про це інформує литовський суспільний мовник LRT.

1. 28,03% - Литовська соціал-демократична партія

2. 19,43% - Партія "Зоря Німану"

3. 10,06% - Союз Батьківщини - Литовські християнські демократи

4. 9,9% - Союз селян та зелених Литви

5. 9,23% - Спілка демократів "Від імені Литви"

6. 5,04% - Ліберальний рух

7. 2,79% - Партія Свободи

8. 2,66% - Литовська партія регіонів

9. 2,6% - Коаліція миру (Партія праці, Партія литовської християнської демократії, Партія "Жемайчю")

10. 2,23% - Литовська народна партія

11. 1,92% - Спілка народу та справедливості

12. 1,62% - Литовська партія зелених

13. 1,56% - Національне об'єднання

14. 1,44% - Передвиборна кампанія литовських поляків - Союз християнських сімей

15. 0,94% - Партія Свободи та Справедливості

Явка на виборах становила 52,06%. Це майже на 5% більше, ніж чотири роки тому.

Що відомо про переможців

Соціал-демократи Литві наразі є опозиційною силою й мають готову кандидатуру на посаду прем'єра, яким може стати 64-річна Вілія Блінкявічюте - колишня міністерка соціальних справ й нинішня депутатка Європейського парламенту.

Зараз при владі в Литві перебують прямі ідеологічні антиподи соціал-демократів. Мова про націонал-демократичну політсилу "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" на чолі з Габріелюсом Ландсбергісом, що є основою чинного уряду Інгріди Шимоніте.

Що цікаво, під час травневих президентських виборів соціал-демократи підтримали переобрання Гітанаса Науседи.

Якщо ж вони тепер, дійсно, повернуться до виконавчої влади, то це стане кінцем їхнього 12-річного перебування в опозиції.

"Литовці, ймовірно, витіснять правлячих консерваторів на виборах у неділю, оскільки виборці цієї балтійської країни - одного з найгучніших критиків НАТО щодо позиції Альянсу у війні Росії проти України - прагнуть зосередити увагу на подоланні економічної нерівності", - йшлося в статті Bloomberg, оприлюдненій напередодні голосування.

На питаннях соціальної справедливості зосереджувала свою передвиборчу агітацію й "Зоря Німану", зареєстрована лише за 9 місяців до сьогоднішнього голосування.

Окрім того, лідер "Зорі" Ремігіюс Жемайтайтіс відомий за рахунок своєї антиізраїльської позиції.

Загалом політологи оцінюють його політпроєкт як популістський.