Парламентські вибори у Литві: найбільше голосів набирають опозиційні соціал-демократи та популісти
Головна виборча комісія Литви ввечері у неділю, 13 жовтня 2024 року, оприлюднила перші результати голосування на виборах до сейму, отримані на 235 дільницях з 1 947
Про це інформує литовський суспільний мовник LRT.
1. 28,03% - Литовська соціал-демократична партія
2. 19,43% - Партія "Зоря Німану"
3. 10,06% - Союз Батьківщини - Литовські християнські демократи
4. 9,9% - Союз селян та зелених Литви
5. 9,23% - Спілка демократів "Від імені Литви"
6. 5,04% - Ліберальний рух
7. 2,79% - Партія Свободи
8. 2,66% - Литовська партія регіонів
9. 2,6% - Коаліція миру (Партія праці, Партія литовської християнської демократії, Партія "Жемайчю")
10. 2,23% - Литовська народна партія
11. 1,92% - Спілка народу та справедливості
12. 1,62% - Литовська партія зелених
13. 1,56% - Національне об'єднання
14. 1,44% - Передвиборна кампанія литовських поляків - Союз християнських сімей
15. 0,94% - Партія Свободи та Справедливості
Явка на виборах становила 52,06%. Це майже на 5% більше, ніж чотири роки тому.
Що відомо про переможців
Соціал-демократи Литві наразі є опозиційною силою й мають готову кандидатуру на посаду прем'єра, яким може стати 64-річна Вілія Блінкявічюте - колишня міністерка соціальних справ й нинішня депутатка Європейського парламенту.
Зараз при владі в Литві перебують прямі ідеологічні антиподи соціал-демократів. Мова про націонал-демократичну політсилу "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" на чолі з Габріелюсом Ландсбергісом, що є основою чинного уряду Інгріди Шимоніте.
Що цікаво, під час травневих президентських виборів соціал-демократи підтримали переобрання Гітанаса Науседи.
Якщо ж вони тепер, дійсно, повернуться до виконавчої влади, то це стане кінцем їхнього 12-річного перебування в опозиції.
"Литовці, ймовірно, витіснять правлячих консерваторів на виборах у неділю, оскільки виборці цієї балтійської країни - одного з найгучніших критиків НАТО щодо позиції Альянсу у війні Росії проти України - прагнуть зосередити увагу на подоланні економічної нерівності", - йшлося в статті Bloomberg, оприлюдненій напередодні голосування.
На питаннях соціальної справедливості зосереджувала свою передвиборчу агітацію й "Зоря Німану", зареєстрована лише за 9 місяців до сьогоднішнього голосування.
Окрім того, лідер "Зорі" Ремігіюс Жемайтайтіс відомий за рахунок своєї антиізраїльської позиції.
Загалом політологи оцінюють його політпроєкт як популістський.
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