У Литві тривають вибори до парламенту
У неділю, 13 жовтня, у Литві триває перший тур голосування на парламентських виборах. Обиратимуть 141 депутата сейму
Про це інформує LRT.
Дострокове голосування, що тривало три дні, вже завершилося, за його результатами 238 540 виборців (10,25% електорату) віддали свої голоси.
Заборона на агітацію набула чинності опівночі 13 жовтня, за 7 годин до відкриття виборчих дільниць.
На цих виборах обиратимуться 141 депутат сейму: 71 – в одномандатних округах та 70 – за пропорційною системою за відкритими партійними списками. Кожен виборець голосує двічі. У виборах беруть участь 1740 політиків, представляючи 15 партійних списків.
Згідно з повідомленням, аби отримати мандати за пропорційною системою, партія повинна набрати щонайменше 5%, а багатопартійна коаліція - щонайменше 7% голосів виборців країни.
За результатами виборів в одномандатному виборчому окрузі кандидат повинен отримати щонайменше 20% голосів.
У разі, якщо жоден з кандидатів не набере необхідної кількості голосів, два кандидати-лідери вийдуть у другий тур виборів, який відбудеться через два тижні, 27 жовтня.
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