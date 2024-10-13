У Литві тривають вибори до парламенту

Про це інформує LRT.

Дострокове голосування, що тривало три дні, вже завершилося, за його результатами 238 540 виборців (10,25% електорату) віддали свої голоси.

Заборона на агітацію набула чинності опівночі 13 жовтня, за 7 годин до відкриття виборчих дільниць.

На цих виборах обиратимуться 141 депутат сейму: 71 – в одномандатних округах та 70 – за пропорційною системою за відкритими партійними списками. Кожен виборець голосує двічі. У виборах беруть участь 1740 політиків, представляючи 15 партійних списків.

Згідно з повідомленням, аби отримати мандати за пропорційною системою, партія повинна набрати щонайменше 5%, а багатопартійна коаліція - щонайменше 7% голосів виборців країни.

За результатами виборів в одномандатному виборчому окрузі кандидат повинен отримати щонайменше 20% голосів.

У разі, якщо жоден з кандидатів не набере необхідної кількості голосів, два кандидати-лідери вийдуть у другий тур виборів, який відбудеться через два тижні, 27 жовтня.