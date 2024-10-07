У Литві стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО
У понеділок, 7 жовтня, у Литві розпочинаються міжнародні військові навчання "Залізний вовк – 2024-ІІ", в яких візьмуть участь військові країн НАТО
Про це повідомляє Delfi.
Зазначається, що військові навчання триватимуть до 17 жовтня на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса. У них візьмуть участь понад 3200 литовських військових та військових союзників, 700 одиниць військової техніки.
Окрім литовських військових, до навчань доєднаються військові з Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів та Німеччини.
Військові навчання типу "Залізний вовк" проводять щорічно навесні та восени. У ході навчань відпрацьовуватимуть планування і проведення наступальних і оборонних операцій вдень і вночі, а також взаємодію між підрозділами.
Місцевих мешканців попереджають, що 7-10 жовтня дорогами декількох районів Литви переміщатиметься військова техніка. Під час навчань використовуватимуть навчальні снаряди та піротехніку.
- Нагадаємо, 10-20 вересня відбувались навчання союзників НАТО і трьох держав-партнерів із тестування систем захисту від дронів. До них вперше приєдналася Україна.
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