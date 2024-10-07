У Литві стартують масштабні військові навчання за участю країн НАТО

Про це повідомляє Delfi.

Зазначається, що військові навчання триватимуть до 17 жовтня на полігоні імені генерала Сильвестраса Жукаускаса. У них візьмуть участь понад 3200 литовських військових та військових союзників, 700 одиниць військової техніки.

Окрім литовських військових, до навчань доєднаються військові з Бельгії, Чехії, США, Люксембургу, Норвегії, Нідерландів та Німеччини.

Військові навчання типу "Залізний вовк" проводять щорічно навесні та восени. У ході навчань відпрацьовуватимуть планування і проведення наступальних і оборонних операцій вдень і вночі, а також взаємодію між підрозділами.

Місцевих мешканців попереджають, що 7-10 жовтня дорогами декількох районів Литви переміщатиметься військова техніка. Під час навчань використовуватимуть навчальні снаряди та піротехніку.