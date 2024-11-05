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У Литві пропонують виключати зі збройних сил тих, хто має громадянство РФ і Білорусі

Світлана Кравченко
5 листопада, 2024 вiвторок
07:32
Світ Литва солдат

Міністр оборони та голова комітету сейму з національної безпеки та оборони Литви пропонують заборонити вступати до лав збройних сил країни особам із російським та білоруським громадянством

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Відповідні поправки до закону країни вже розробили та зареєстрували, повідомляє LRT.

Відповідно до нових поправок, ті, хто мають громадянство країн, виїзд до яких заборонений урядом (Росія, Білорусь, Китай), не допускатимуться до професійної військової служби та до служби у добровольчих силах ЗС, а також до інших форм добровільної та обов'язкової військової служби.

Водночас якщо особа, яка вже служить в армії, набуде громадянства однієї із цих країн, вона буде звільнена із військової служби.

Литовський уряд підтвердив, що професійні військові не можуть виїжджати у неслужбовий час до країн, що становлять загрозу національній безпеці Литви, зокрема такі, як Росія, Білорусь та Китай.

За словами міністра оборони Лаурінаса Кащюнаса, існує ризик безпеки інформації, пов'язаної з діяльністю системи оборони, до якої є доступ у таких людей. 

Крім того, через можливі зв'язки з ворожими державами такий персонал може із власної ініціативи здійснювати деструктивну діяльність проти системи оборони та Литви.

Як зазначається, поправки мають гарантувати, що громадянство ворожих держав не зробить військовослужбовців потенційним об'єктом інтересу та вербування з боку іноземних розвідок та служб безпеки, і що в разі збройного конфлікту із такими державами не постане питання щодо виконання військовослужбовцями свого конституційних обов'язків із захисту Литви.

  • Нещодавно також повідомлялося, що Литва у лютому 2025 року відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю, а згодом демонтує їх у межах синхронізації балтійських енергосистем із державами Західної Європи.
Теги:
Новини
військові
Литва
Війна з Росією
Військові новини
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