У людей є переконання, що це наша країна і, що РФ не має права казати, як жити українцям, - посолка ЄС в Україні Матернова

Про це розповіла посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в етері Еспресо.

"Я почала професійно працювати з України вже 10 років назад. В 2015 році почався мій шлях після Революції Гідності і я була в Європейській комісії на той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була координатором в Європейській комісії по Україні. І я була головою органу, який називається Група підтримки України. І я працювала тут, я подорожувала Україною і працювала з урядом, з Верховною Радою, з громадським суспільством, з журналістами задовго до того, як я прибула сюди. Мені завжди подобалася Україна і був певний такий рівень хаосу в Україні і певної такої драми. І я можу сказати, що чимало чого змінилося. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то раптом ви стали настільки зосередженими, організованими і дуже вірними своїй справі. І це дійсно помітно", - сказала вона.

Катаріна Матернова зауважила, що війна з Росією - це велика битва України.

"І що я зараз спостерігаю, коли я подорожую Україною, я пам'ятаю що в 2021 році була в Маріуполі, в Бердянську, в Луганській області, в Донецькій області і в Краматорську, Харків. І деякі з цих місць зараз тимчасово окуповані. Але тим не менш я зараз переконана, навіть зараз більше, ніж раніше була в цьому переконана, це наскільки децентралізація України, реформа децентралізації, наскільки багато вона значила.

І куди б я не їхала, мені кажуть: "Ми б не змогли вистояти російський окупацію, організуватися так добре і встояти, якби не було цієї децентралізації". Тож це те, що я постійно чую. І що я спостерігаю в останні ці два роки - це те, що є сила, потужність, що це наша країна, переконання, що це наша країна, і Російська Федерація не має нам казати, як нам жити. Це наш вибір. І це дуже помітно. І, як я вже казала раніше, для мене проблеми українців - це те, що дуже сильно мене зачіпає, тому що я тут живу, я ходжу в сховище, я чую ті ж самі сирени і це дуже сильна битва. Це велика битва України. І я захоплююся Україною, українцями і тепер я маю ще більше поваги і хочу зняти капелюх перед кожним українцем", - додала вона.