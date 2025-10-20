Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Світ У людей є переконання, що це наша країна і, що РФ не має права казати, як жити українцям, - посолка ЄС в Україні Матернова
Ексклюзив

У людей є переконання, що це наша країна і, що РФ не має права казати, як жити українцям, - посолка ЄС в Україні Матернова

Марина Клюєва
20 жовтня, 2025 понедiлок
08:00
Світ Катаріна Матернова

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова розповіла, як змінилася її думка про Україну від початку її роботи з нашою країною

Зміст

Про це розповіла посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова в етері Еспресо. 

"Я почала професійно працювати з України вже 10 років назад. В 2015 році почався мій шлях після Революції Гідності і я була в Європейській комісії на той момент, коли почалося повномасштабне вторгнення, я була координатором в Європейській комісії по Україні. І я була головою органу, який називається Група підтримки України. І я працювала тут, я подорожувала Україною і працювала з урядом, з Верховною Радою, з громадським суспільством, з журналістами задовго до того, як я прибула сюди. Мені завжди подобалася Україна і був певний такий рівень хаосу в Україні і певної такої драми. І я можу сказати, що чимало чого змінилося. Коли почалося повномасштабне вторгнення, то раптом ви стали настільки зосередженими, організованими і дуже вірними своїй справі. І це дійсно помітно", - сказала вона. 

Катаріна Матернова зауважила, що війна з Росією - це велика битва України. 

"І що я зараз спостерігаю, коли я подорожую Україною, я пам'ятаю що в 2021 році була в Маріуполі, в Бердянську, в Луганській області, в Донецькій області і в Краматорську, Харків. І деякі з цих місць зараз тимчасово окуповані. Але тим не менш я зараз переконана, навіть зараз більше, ніж раніше була в цьому переконана, це наскільки децентралізація України, реформа децентралізації, наскільки багато вона значила. 

І куди б я не їхала, мені кажуть: "Ми б не змогли вистояти російський окупацію, організуватися так добре і встояти, якби не було цієї децентралізації". Тож це те, що я постійно чую. І що я спостерігаю в останні ці два роки - це те, що є сила, потужність, що це наша країна, переконання, що це наша країна, і Російська Федерація не має нам казати, як нам жити. Це наш вибір. І це дуже помітно. І, як я вже казала раніше, для мене проблеми українців - це те, що дуже сильно мене зачіпає, тому що я тут живу, я ходжу в сховище, я чую ті ж самі сирени і це дуже сильна битва. Це велика битва України. І я захоплююся Україною, українцями і тепер я маю ще більше поваги і хочу зняти капелюх перед кожним українцем", - додала вона.

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
Європа
Війна з Росією
підтримка України
Інформаційний марафон ВЧ
Читайте також:
Молитва перед іконами у храмі
Автор Адріана Муллаянова
18 жовтня, 2025 субота
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
Микола Трофименко
Автор Тетяна Яворська
18 жовтня, 2025 субота
"Наше завдання – створити ефективну мережу закладів освіти, а не утримувати будівлі, столи й стільці", – заступник міністра освіти Микола Трофименко
МВФ
Автор Анатолій Буряк
18 жовтня, 2025 субота
МВФ вимагає від НБУ девальвувати гривню, - Bloomberg
Київ
+3.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.49
    Купівля 41.49
    Продаж 41.99
  • EUR
    Купівля 48.43
    Продаж 49.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
10:06
OPINION
Чи вимагав Трамп віддати Путіну весь Донбас?
09:50
Ексклюзив
Ольга Соляш
Людина повинна розуміти, звідки вона походить, бо тоді може рости, - польська дослідниця і волонтерка Соляш
09:49
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Щоб закріпитися на одній точці, ворог може використати роту: начальник відділення комунікацій 3-ї ОШБр про втрати окупантів
09:47
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 20 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
09:18
ппо
За ніч ППО знешкодила 38 із 60 ворожих безпілотників
09:15
Партнерський матеріал
Leroy Merlin
ЛЕРУА МЕРЛЕН УКРАЇНА та Благодійний фонд Solidarity підтримали київську лікарню
08:53
Оновлено
Росіяни атакували Україну ударними дронами: на Чернігівщині — влучання в енергооб'єкт, на Дніпровщині горіла п'ятиповерхівка
08:48
Дональд Туск
Ніхто з нас не повинен тиснути на Зеленського в питанні територій, - Туск
08:48
Аргентина - Марокко, фінал ЧС-2025 U20
Аргентина програла Марокко у фіналі молодіжного ЧС з футболу
08:38
Ексклюзив
Видобуток нафти у РФ впав на 18%: експерт з енергетики Закревський про ефект уражень російської нафтопереробної галузі
08:21
ЗСУ
Протягом минулої доби на фронті відбулося 168 боїв: понад третина з них на Покровському напрямку
08:01
OPINION
Чому Росії вигідно заморозити війну вже зараз
07:56
Оскар Піастрі, Формула-1
Формула-1: Норріс скоротив відставання від лідера загального заліку ЧС Піастрі
07:32
Володимир Зеленський та Дональд Трамп (праворуч)
Трамп запевнив, що не пропонував Зеленському віддати Росії Донбас
07:02
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила 2 танки, 45 артсистем та 890 військових
06:58
колаж медицина
Через війну росіяни майже втратили доступ до інноваційного лікування, - розвідка
05:56
Дональд Трамп
Трамп пригрозив Індії "величезними податками", якщо та не припинить купувати російську нафту
00:46
автобуси
У Києві з 20 жовтня змінюється алгоритм руху автобусів через Подільський міст під час повітряної тривоги
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще до кінця не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
2025, неділя
19 жовтня
23:42
Покровськ
Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео
22:40
Усик
Усику пропонують битися на голих кулаках
22:21
Снайперська позиція на дереві поблизу аеропорту у Палм-Біч (Флорида, США)
У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News
22:15
Ексклюзив
Україна ЄС
"Рішення можуть бути наступного тижня": посолка ЄС Матернова про заморожені активи РФ
21:58
Оновлено
Росіяни атакували шахту ДТЕК
Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
21:52
Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
21:27
Ексклюзив
блекаут, вимкнення світла
ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова
21:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький
20:30
Трамп та Зеленський у Білому домі (17.10.2025)
Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times
20:15
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
20:11
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Епіцентр" переміг "Карпати", "Верес" зіграв унічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Віталій Чепинога
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
19:55
Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV