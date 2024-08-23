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У Малаві пасажирський автобус врізався в бензовоз: загинули 26 людей, у тому числі дві дитини

Ксенія Золотова
23 серпня, 2024 п'ятниця
06:51
Світ ДТП

У четвер, 22 серпня, у Малаві сталась ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса та бензовозу. Внаслідок аварії загинули 26 людей, у тому числі двоє дітей. Також є травмовані

Зміст

Про це повідомляє MenaFN.

За даними місцевої поліції, смертельна аварія на заході Малаві призвела до загибелі 26 осіб, у тому числі двох дітей. Зазначається, що мікроавтобус із пасажирами врізався в бензовоз.

"Наслідки аварії були серйозними, що призвело до значних втрат людей і травм серед людей, які перебували на борту", - пише видання.

Для ліквідації наслідків аварії на місце прибули екстрені служби. Зіткнення завдало значних пошкоджень обом транспортним засобам, що ускладнило аварійно-рятувальні роботи.

Влада працює над ідентифікацією постраждалих та наданням допомоги постраждалим родинам. Ця аварія підкреслює поточні проблеми, пов’язані з безпекою дорожнього руху, і потребу в покращенні правил дорожнього руху та їх дотримання, додали журналісти.

Попереднє розслідування причин аварії триває, поліція вивчає фактори, які могли сприяти зіткненню. Район, де сталася аварія, оточений, оскільки слідчі оглядають уламки та збирають докази.

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Теги:
Новини ДТП
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