Під алкоголем та наркотиками допустив перекидання "Камаза": у ДТП на Київщині загинув 9-річний син водія
У Київській області 34-річний водій під алкоголем та наркотичними засобами не впорався з керуванням та допустив перекидання "Камаза". Унаслідок цього загинув його 9-річний син
Про це повідомила поліція Київської області.
ДТП сталася увечері 17 серпня між селищем Двірківщина та містом Яготин.
"За попередньою інформацією, 34-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння за кермом "КамАЗа", не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ДТП, за даними правоохоронців, загинув пасажир - 9-річний син водія.
У самого керманича було виявлено 1,4 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.
-
Увечері вівторка, 13 серпня, на київській Оболоні сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі легкової автівки та вантажівки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.11 Купівля 41.11Продаж 41.58
- EUR Купівля 45.17Продаж 45.87
- Актуальне
- Важливе