Під алкоголем та наркотиками допустив перекидання "Камаза": у ДТП на Київщині загинув 9-річний син водія

Про це повідомила поліція Київської області.

ДТП сталася увечері 17 серпня між селищем Двірківщина та містом Яготин.

"За попередньою інформацією, 34-річний водій, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння за кермом "КамАЗа", не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ДТП, за даними правоохоронців, загинув пасажир - 9-річний син водія.

У самого керманича було виявлено 1,4 проміле алкоголю. Правоохоронці затримали його та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.