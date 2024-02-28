У Малі автобус злетів з моста у річку: загинула 31 людина
У Малі з моста у річку злетів автобус: станом на середу, 28 лютого, відомо про щонайменше 31 загиблу внаслідок ДТП людину
Про це інформує Reuters, посилаючись на повідомлення міністерства транспорту.
Вказано, що цей автобус прямував до Буркіна-Фасо. Він впав з мосту в річку поблизу західного міста Кеніба. За попередньою версією, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням.
Зазначається, що наразі відомо про щонайменше 31 загиблого. Серед жертв були як малійці, так і громадяни інших країн західної Африки.
Загалом на Африку припадає близько чверті світових смертей у ДТП, хоча на континент припадає лише 2% світового автопарку. Про це свідчать дані ООН за 2023 рік.
- 27 січня у Польщі сталася ДТП за участю пасажирського автобуса з України. Внаслідок аварії постраждали щонайменше 20 українців.
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