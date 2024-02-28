У Малі автобус злетів з моста у річку: загинула 31 людина

Про це інформує Reuters, посилаючись на повідомлення міністерства транспорту.

Вказано, що цей автобус прямував до Буркіна-Фасо. Він впав з мосту в річку поблизу західного міста Кеніба. За попередньою версією, аварія сталася через те, що водій не впорався з керуванням.

Зазначається, що наразі відомо про щонайменше 31 загиблого. Серед жертв були як малійці, так і громадяни інших країн західної Африки.

Загалом на Африку припадає близько чверті світових смертей у ДТП, хоча на континент припадає лише 2% світового автопарку. Про це свідчать дані ООН за 2023 рік.