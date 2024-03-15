У McDonald's по усьому світу стався системний збій, ресторани не працювали кілька годин

Про це повідомляє Associated Press.

У McDonald's уточнили, що проблеми не були пов'язані з кібератакою.

"Ми знаємо про технологічний збій, який вплинув на роботу наших ресторанів; зараз проблема вирішується, - йдеться в заяві компанії. - Ми дякуємо клієнтам за терпіння і просимо вибачення за будь-які незручності, які це могло спричинити".

McDonald's в Японії оголосив у соцмережі X про тимчасову зупинку роботи закладів по всій країні, назвавши це "системним збоєм".

У Гонконзі повідомили про "збій комп'ютерної системи", що призвів до припинення прийому замовлень онлайн і через кіоски самообслуговування.

В Україні про збої в роботі ресторанів не повідомлялось.

"Всі ресторани McDonald's підключені до глобальної мережі, і саме це призвело до проблем", - зазначив Патрік Х'єлте, власник кількох ресторанів McDonald's у центральній Швеції.

Згідно з повідомленнями ЗМІ, клієнти від Австралії до Великої Британії скаржилися на проблеми із замовленням.

Через декілька годин після збою деякі ресторани McDonald's відновили свою роботу у звичайному режимі, люди замовляли та отримували їжу в Бангкоку, Мілані та Лондоні.

За словами працівника ресторану в Бангкоку, система не працювала близько години, що унеможливило прийом платежів онлайн або кредитними картками, але дозволило приймати замовлення за готівку.

Працівник ресторану в Мілані зазначив, що система не працювала кілька годин, і технік пояснив їм, як її відновити та запустити.

Представник McDonald's у Данії заявив, що "технологічний збій" був усунутий, і ресторани працюють.