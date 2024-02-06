McDonald's заявив, що конфлікт на Близькому Сході завдає шкоди його бізнесу
McDonald's заявив, що напруженість на Близькому Сході впливає на продажі в регіоні, попри зростання загальних продажів і прибутків у четвертому кварталі
Про це повідомляє CNN.
McDonald's зазначив, що надав незначну фінансову допомогу франчайзі, які постраждали від війни на Близькому Сході. Але продажі на ліцензованих ринках, частиною яких є більшість компаній на Близькому Сході, зросли лише на 0,7% в останньому кварталі в результаті загострення конфлікту, у порівнянні з 4% зростання у Сполучених Штатах та інших міжнародних компаніях.
Рік тому підрозділ ліцензійних ринків був найефективнішим підрозділом компанії з більш ніж 16% зростанням продажів.
Загалом, глобальні продажі в закладах "McDonald's", відкритих щонайменше рік тому, зросли на 3,4% у четвертому кварталі, що менше, ніж очікували аналітики, оскільки протести проти компанії на Близькому Сході позначилися на їхньому зростанні. Це також вплинуло на дохід компанії, який зріс до 6,41 млрд доларів, але також виявився дещо нижчим за очікування.
Зокрема, за даними видання, спостерігається деяке падіння акцій McDonald's (MCD) на передінвестиційних торгах.
Минулого місяця McDonald's заявив, що відчуває "значний вплив на бізнес" на Близькому Сході через війну між Ізраїлем і ХАМАС.
Згідно з повідомленнями в соціальних мережах, після нападу ХАМАС 7 жовтня, McDonald's в Ізраїлі роздав тисячі безкоштовних обідів. Багато операторів McDonald's в регіоні швидко дистанціювалися від дій ізраїльського оператора.
У США, найбільшому ринку McDonald's, продажі зросли на 4,3% завдяки підвищенню цін, зростанню доставки та цифрових замовлень, а також розумному маркетингу деяких страв, наприклад, молочного коктейлю "Гримаса", який став вірусним феноменом.
Хоча продажі в США в основному відповідали очікуванням, продажі в четвертому кварталі були слабшими, ніж 8,1%, про які компанія повідомила в жовтні за попередній квартал.
Генеральний директор Кріс Кемпчинський заявив, що компанія залишається "впевненою у стійкості нашого бізнесу на тлі макроекономічних викликів, які збережуться у 2024 році".
- Згідно з фінансовим звітом компанії чистий прибуток McDonald's за третій квартал зріс на 17% порівняно з попереднім кварталом, до 2,3 мільярда доларів, продажі у всіх ресторанах світу зросли на 14% – до 6,69 мільярда доларів.
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