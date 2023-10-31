У McDonald's прозвітували про значний ріст прибуток по всьому світу

Про це пише euronews з посиланням на фінансовий звіт компанії.

Компанія повідомила, що це стало можливим завдяки популярним акціям, які залучають клієнтів попри вищі ціни в США.

McDonald's підвищив ціни на деякі позиції меню в США, однак запустив акції для заохочення клієнтів, на кшталт, подвійного чизбургера за 0,5 дол у Національний день чизбургерів у США.

У Великій Британії протягом серпня компанія пропонувала знижки, зокрема 60% знижки на Big Mac або Chicken McNuggets.

Меню McSmart, що запустили на початку 2023 року в Німеччині, дає змогу клієнтам готувати власні невеликі страви.

Цей хід допоміг Німеччині досягти двозначного зростання продажів десятий квартал поспіль.

У McDonald's заявили, що клієнти у США з річним доходом 45 тис дол або менше почали витрачати менше на кожне замовлення. Водночас компанія додала, що бачить у своїх магазинах більше клієнтів з високим рівнем доходу, тих, хто зараз ходить до McDonald's, а не витрачає гроші в ресторанах (де можна сидіти).

McDonalds в Україні

8 березня 2022 року McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.

В Україні ресторани компанії також були закриті через війну. 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні.

Тоді ж повідомлялося, що ресторани McDonald’s в Україні можуть почати відкривати із серпня. Станеться це, якщо будуть узгоджені питання безпеки.

І вже у вересні McDonald's відновив роботу в Україні. Перші три заклади відкрили 20 вересня в Києві. Спочатку заклади працювали тільки на доставлення, для відвідувачів зали відкрилися лише у жовтні.

З 25 жовтня мережа ресторанів відновила роботу в Тернополі й Борисполі. 18 жовтня McDonald's - у Львові, у листопаді відкрилися ще два заклади. Також ресторани поновили роботу того ж місяця у Хмельницькому і Черкасах.

Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі. У березні 2023 року МакДональдз відкрили у місті Вінниця.

З 1 червня 2023 року поновив роботу заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Кривому Розі Дніпропетровської області.

У липні McDonald's відкрив один із найбільших в Україні закладів біля автотраси на Житомирщині.