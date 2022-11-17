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McDonald's відновив роботу у Хмельницькому

17 листопада, 2022 четвер
16:23
Суспільство McDonald's

17 листопада у Хмельницьком знову відкрили заклад швидкого харчування McDonald's

Про це інформують на офіційній сторінці McDonald's в фейсбуці.

"Завдання №1 у списку важливих справ - радувати себе чимось смачненьким! Наприклад, обідом з МакДональдз. Влаштувати свій тепер можуть мешканці Хмельницького", - пише пресслужба.

Заклад швидкого харчування запрацював на вулиці Старокостянтинівське шосе, 2.

Також сьогодні відкрили МакДональдз у місті Луцьк в ТРЦ "ПортСіті" на проспекті Соборності, 43.

Відкриті заклади McDonald's в Україні

  • У червні в McDonald’s планували почати відкривати ресторани мережі в Україні із серпня - після узгодження питань безпеки.
  • 19 вересня стало відомо, що спочатку заклади працюватимуть тільки на доставку, а для відвідувачів відкриються у жовтні. 
  • 20 вересня в Києві відновили роботу три перші заклади McDonald’s.
  • 6 жовтня компанія McDonald’s пояснила причини затримки у відкритті ресторанів в Україні.
  • 8 жовтня мережа закладів харчування McDonald’s відкрила в Києві ще два ресторани для відвідувачів: вул. Євгена Сверстюка, 1, (станція метро "Лівобережна") та проспект Перемоги, 138, (станція метро "Житомирська").
  • 18 жовтня McDonald's відновив роботу у Львові.
  • 20 жовтня McDonald's в Києві відкрив іще два заклади - у ТРЦ SkyMall і DREAM.
  • Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі.
  • McDonald's 28 жовтня відновив роботу в торговельно-розважальних центрах Глобал UA в Житомирі та Respublika Park у Києві.  
  • У Сихівському районі Львова у середу, 2 листопада, відкрили новий заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's.
  • У середу, 2 листопада, McDonald's заново відкрився в Івано-Франківську.  
  • 3 листопада у Вінниці вперше за час повномасштабної війни відкрили два заклади швидкого харчування McDonald's. 
  • Також з 4 листопада McDonald's відновив роботу ресторану в Рівному.
  • 7 листопада у селі Лісники Київської області відкрили новий заклад харчування McDonald's.  
  • 8 листопада у Києві на станції метро Лук'янівська відкрили ще один заклад швидкого харчування McDonald's.

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