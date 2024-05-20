Китай увів санкції проти американських компаній через продаж зброї Тайваню
У понеділок, 20 травня, Китай наклав санкції на три американські оборонні компанії через продаж зброї Тайваню, коли на острові пройшла інавгурація нового президента
Про це інформують AFP і Reuters.
Зазначається, що санкції зачеплять американським компаніям General Atomics Aeronautical Systems, General Dynamics Land Systems і Boeing Defense, Space & Security.
Зокрема, їм заборонено здійснювати "імпортно-експортний" бізнес у Китаї.
Також вищим керівникам усіх трьох компаній заборонено в’їзд до Китаю, їхні дозволи на роботу будуть анульовані, а статус гостя і заявки на проживання не будуть схвалені.
- 20 травня новообраний президент Тайваню Лай Чін Те склав присягу й під час промови закликав Китай до мирного врегулювання конфлікту.
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