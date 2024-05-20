РФ побоюється можливостей нашої безпілотної авіації: Згурець про скупчення ворожих бомбардувальників на авіабазі "Оленья"

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми спиралися на супутникові знімки, які є у відкритому доступі від 15 травня, де бачимо надмірне скупчення майже третини російських стратегічних бомбардувальників. Це і Ту-95, і Ту-22М3, які розташовані на авіабазі "Оленья" на Кольському півострові РФ. Це фактично говорить про те, що Росія побоюється наближувати свої стратегічні бомбардувальники до якихось інших летовищ з огляду на можливості нашої безпілотної авіації, які суттєво зросли. Зараз дійсно третина російських Ту-95 і Ту-22М3 сконцентрована саме на авіабазі "Оленья", - підкреслив Сергій Згурець.

За його словами, скоріш це факт того, що вони побоюються за свою безпеку. А ті варіанти, коли РФ використовувала Ту-22М3, то знаємо, що 19 квітня за рахунок роботи українського комплексу С-200 був збитий російський Ту-22М3, коли повертався на летовище у Моздок.

"Росія дійсно зараз намагається передислоковувати свої авіаційні компоненти. Але цей тренд вкрай важливий для того, аби насправді перенести його на фронтову авіацію РФ, бо ворог все частіше використовує КАБи. Тому зона в межах 200 км, де розташовуються такі летовища, має бути пріоритетом для ударів наших далекобійних засобів ураження. Відповідно, постає питання щодо переконання наших партнерів, що засоби з дальністю ураження 200-300 км мають бути скеровані на те, аби бити по російських летовищах, де розташовані бомбардувальники або фронтові винищувачі", - зауважив військовий експерт.

Згурець додав, що Кольський півострів трохи далекувато, але у перспективі ми не повинні собі ставити завдання, які не можна виконати.