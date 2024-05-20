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Військова навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу, - Боррель

20 травня, 2024 понедiлок
07:43
Світ Жозеп Боррель
Зміст

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС згорнув свою військову навчальну місію EUTM у Малі та вивів із цієї країни весь персонал

Про це він написав у соцмережі Х.

"Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (18 травня, - ред.). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну", - йдеться у повідомленні.

Боррель подякував учасникам місії за "величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів".

Представник ЄС зазначив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни, а також об’єднані сили групи "G5 Сахель", допомагаючи боротися з тероризмом.

"Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - підкреслив Боррель.

  • Ще у червні 2023 року Сполучені Штати заявили, що шкодують про рішення тимчасової військової влади Малі попросити миротворчі сили ООН покинути країну і закликають до "організованого та відповідального" скорочення місії.
Теги:
ЄС
Європа
військові
Жозеп Боррель
Військові новини
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