Військова навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу, - Боррель

Про це він написав у соцмережі Х.

"Навчальна місія ЄС у Малі завершила роботу вчора (18 травня, - ред.). Весь персонал, який працює під прапором Євросоюзу, залишив країну", - йдеться у повідомленні.

Боррель подякував учасникам місії за "величезні зусилля з підготовки понад 20 тисяч військовослужбовців ЗС Малі, проведення консультацій, а також навчальних курсів".

Представник ЄС зазначив, що навчальна місія EUTM у Малі підтримувала збройні сили цієї країни, а також об’єднані сили групи "G5 Сахель", допомагаючи боротися з тероризмом.

"Місія завершилася, але ми продовжуємо працювати в регіоні Сахель та посилюємо співпрацю з країнами Гвінейської затоки", - підкреслив Боррель.