Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України.



"Сьогодні, 21 липня, компанія McDonald's відкрила перший заклад біля автотраси М-06 "Київ – Чоп" у Житомирській області за 127 кілометрів від Києва. Відкриття закладу було заплановане до повномасштабного вторгнення РФ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий McDonald's став одним із найбільших в Україні - ого площа становить понад 500 м². Заклад має 133 місця для відвідувачів в залі та 116 на терасі. Біля ресторану розташоване місце для паркування великих автобусів.



"McDonald's Ukraine є одним із найбільших іноземних інвесторів в Україні, які створюють сучасну та доступну інфраструктуру. Тепер це стосується не лише великих міст. Відкриття нового об'єкту на трасі М-06 "Київ – Чоп" - важливий сигнал для бізнесу: відновлення та розвиток можливі навіть попри війну", - наголосив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

У міністерстві зазначили, що заклад працюватиме з 7:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, впроваджених компанією. Ресторан зачинятиметься під час повітряної тривоги й відновлюватиме роботу орієнтовно через годину після її скасування.

McDonalds в Україні

8 березня 2022 року McDonald’s заявив, що тимчасово закриває усі свої 850 закладів у Росії у зв'язку із вторгненням РФ в Україну. 16 травня мережа McDonald’s остаточно пішла з російського ринку.

В Україні ресторани компанії також були закриті через війну. 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав, що український уряд співпрацює з керівництвом McDonald’s над тим, щоб відновити роботу ресторанів в Україні.

Тоді ж повідомлялося, що ресторани McDonald’s в Україні можуть почати відкривати із серпня. Станеться це, якщо будуть узгоджені питання безпеки.

І вже у вересні McDonald's відновив роботу в Україні. Перші три заклади відкрили 20 вересня в Києві. Спочатку заклади працювали тільки на доставлення, для відвідувачів зали відкрилися лише у жовтні.

З 25 жовтня мережа ресторанів відновила роботу в Тернополі й Борисполі. 18 жовтня McDonald's - у Львові, у листопаді відкрилися ще два заклади. Також ресторани поновили роботу того ж місяця у Хмельницькому і Черкасах.

Крім того, 25 жовтня McDonald's відновив роботу у Тернополі та Борисполі. У березні 2023 року МакДональдз відкрили у місті Вінниця.

З 1 червня 2023 року поновив роботу заклад мережі ресторанів швидкого харчування McDonald's у Кривому Розі Дніпропетровської області.