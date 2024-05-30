У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями

Про це повідомляє El Universal.

Зазначається, що інцидент стався близько 6 вечора, коли Кабрера Баррієнтос стояв із виборцями на баскетбольному майданчику. Тоді чоловік вистрелив йому в спину з пістолета.

На одному з відео чутно щонайменше 15 пострілів. За даними місцевої прокуратури, нападника вбили на місці злочину.

Видання зазначає, що під час виборів у штаті Герреро було вбито п'ятьох кандидатів у мери та одного у федеральні депутати.