У Мексиці кандидата в мери застрелили під час зустрічі з виборцями
Кандидат у мери від мексиканського міста Коюка-де-Бенітес Хосе Альфредо Кабрера Барр'єнтос був застрелений під час зустрічі з виборцями
Про це повідомляє El Universal.
Зазначається, що інцидент стався близько 6 вечора, коли Кабрера Баррієнтос стояв із виборцями на баскетбольному майданчику. Тоді чоловік вистрелив йому в спину з пістолета.
На одному з відео чутно щонайменше 15 пострілів. За даними місцевої прокуратури, нападника вбили на місці злочину.
Видання зазначає, що під час виборів у штаті Герреро було вбито п'ятьох кандидатів у мери та одного у федеральні депутати.
- У центральному штаті Мексики Морелос розстріляли кандидата у Конгрес від правлячої партії "Морена". Убивство сталося за кілька місяців до загальних виборів у країні.
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