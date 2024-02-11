У Мексиці за кілька місяців до виборів убили кандидата в Конгрес від правлячої партії
У центральному штаті Мексики Морелос розстріляли кандидата у Конгрес від правлячої партії "Морена". Убивство сталося за кілька місяців до загальних виборів у країні
Про це пише Reuters.
За словами очільника муніципалітету Екатепек, політик Яїр Мартін Ромеро був застрелений разом зі своїм братом на перехресті близько полудня в місті Екатепек-де-Морелос.
Крім того, генеральний секретар штату Родріго Рейе заявив, що у суботу убили другого члена політичної сили в центральному штаті Сакатекас.
За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.
Губернатор Сакатекасу на своїй сторінці у Facebook на тлі трагічних подій цього тижня наголосив, що ці напади не залишаться безкарними.
"Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі", – написав він.
Reuters нагадало, що останніми роками вибори в Мексиці були затьмарені політичним насильством. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.
- У грудні 2023 року озброєні невідомі напали на готель у Мексиці, де у той час відбувалася вечірка, унаслідок чого загинули щонайменше 12 молодих людей.
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