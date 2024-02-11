У Мексиці за кілька місяців до виборів убили кандидата в Конгрес від правлячої партії

Про це пише Reuters.

За словами очільника муніципалітету Екатепек, політик Яїр Мартін Ромеро був застрелений разом зі своїм братом на перехресті близько полудня в місті Екатепек-де-Морелос.

Крім того, генеральний секретар штату Родріго Рейе заявив, що у суботу убили другого члена політичної сили в центральному штаті Сакатекас.

За даними місцевих ЗМІ, Хорхе Антоніо Монреаль Мартінес, племінник губернатора Сакатекаса Девіда Монреаля та сенатора Рікардо Монреаля, був убитий у муніципалітеті Фреснільо. Шурин сенатора був убитий невідомими кілька днів тому.

Губернатор Сакатекасу на своїй сторінці у Facebook на тлі трагічних подій цього тижня наголосив, що ці напади не залишаться безкарними.

"Ми продовжимо боротьбу за умиротворення в Сакатекасі", – написав він.

Reuters нагадало, що останніми роками вибори в Мексиці були затьмарені політичним насильством. Так, напередодні проміжних виборів у 2021 році були вбиті десятки політиків і кандидатів.