У Мексиці невідомі напали на готель, де відбувалася вечірка: загинули 12 людей

Про це пише El Universal.

Зазначається, що за попередніми даними, напад стався приблизно о 02:00 в готелі в мексиканському місті Сальватора. На готель вночі здійснила напад група невідомих із вогнепальною зброєю.

Під час нападу було вбито 12 людей, 11 отримали поранення, вони перебувають у лікарні.

У соцмережах опублікували фото з вечірки, де можна побачити понад 40 молодих людей. Поки що влада не надала подробиць про загальну кількість тих, хто перебував у готелі під час нападу.