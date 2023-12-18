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Головна Світ У Мексиці невідомі напали на готель, де відбувалася вечірка: загинули 12 людей

У Мексиці невідомі напали на готель, де відбувалася вечірка: загинули 12 людей

18 грудня, 2023 понедiлок
07:38
Світ пістолет

У неділю, 17 грудня, озброєні невідомі напали на готель у Мексиці, де у той час відбувалася вечірка, унаслідок чого загинули щонайменше 12 молодих людей

Про це пише El Universal.

Зазначається, що за попередніми даними, напад стався приблизно о 02:00 в готелі в мексиканському місті Сальватора. На готель вночі здійснила напад група невідомих із вогнепальною зброєю. 

Під час нападу було вбито 12 людей, 11 отримали поранення, вони перебувають у лікарні.

У соцмережах опублікували фото з вечірки, де можна побачити понад 40 молодих людей. Поки що влада не надала подробиць про загальну кількість тих, хто перебував у готелі під час нападу.

  • Раніше у центрі французького Парижа невідомий з вигуком "Аллах акбар" напав з ножем на перехожих. Одна людина загинула на місці, ще дві зазнали поранень.

Кримінал
Мексика
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