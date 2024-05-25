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Головна Світ У Мексиці за два місяці сильної спеки загинуло 48 людей

У Мексиці за два місяці сильної спеки загинуло 48 людей

25 травня, 2024 субота
06:37
Світ спека

У Мексиці внаслідок сильної спеки з березня, коли стовпчики термометра сягнули 45 градусів, загинули 48 людей. Метеорологи припускають, що температура надалі підвищуватиметься

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Про це повідомляє DW.

Метеорологи кажуть, що погодне явище, відоме як "тепловий купол", затримало гаряче повітря над південною частиною Мексиканської затоки та північною частиною Центральної Америки, спричинивши підвищення температури до 45 градусів за Цельсієм у деяких районах.

У період з 12 по 21 травня влада заявила, що 22 людини померли від причин, пов’язаних зі спекою. Таким чином загальна кількість летальних випадків з 17 березня становить 48.

Для порівняння, за той самий період у 2022 та 2023 роках спека забрала життя двох та трьох людей, відповідно.

У деяких районах Мексики почалися масові протести, оскільки запаси води скоротилися через рекордно низьку кількість опадів.

Тим часом національний автономний університет Мексики прогнозує ще вищі температури впродовж найближчих 10-15 днів.

  • Нещодавно також повідомлялося, що на Філіппінах тисячі шкіл призупинили заняття через аномальну спеку, яка накриває країну у період із березня по травень.
Теги:
Мексика
Прогноз погоди
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