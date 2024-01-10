У міноборони Чехії заявили, що без підтримки України Заходом "війська РФ були б уже в Ужгороді"

Про це він сказав у парламенті під час обговорення петицій антиурядової групи "Чехія проти бідності",

Зокрема, серед вимог цієї петиції - припинити риторику про те, що Чехія перебуває у стані війни, або припинити постачання військової техніки в Україну.

Представник групи, голова позапарламентської партії Чехії "Право поваги і гідності" (PRO) Їндржіх Райхл стверджував, що в Україні потрібно досягти "дипломатичного і мирного вирішення конфлікту". За його словами, заяви про те, що за Чехію воюють в Україні, не відповідають дійсності.

"Це брехня, це чиста маніпуляція. Той, хто веде Україну до подальшого продовження конфлікту, веде її до загибелі", - сказав він.

Водночас Ян Їреш наголосив, що рішення про припинення війни в Україні повністю залежить від Росії та її президента Владіміра Путіна.

"Ворожі ракети не впадуть на територію Чехії, якщо ми допоможемо Україні захистити свою незалежність", - зазначив він.

Заступник очільника міноборони Чехії також зауважив, що Росія сама не раз говорила про боротьбу проти всього Заходу, тобто і проти Чехії.

"Безперечно, що якби ми не підтримали Україну у військовому плані з самого початку – Чехія, Польща, майже всі інші європейські країни та інші країни світу, – російська армія була б сьогодні в Києві або навіть в Ужгороді", - сказав він.