В Україні ми стримуємо імперську експансію, яка точить зуби на Центральну Європу та Балтію, - голова МЗС Чехії
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский заявив, що будь-яка допомога Україні приносить користь європейській безпеці, тому що в разі її програшу ЄС зіткнеться з РФ на власне своїх кордонах
Про це він сказав у інтерв'ю ČTK.
"Ми маємо усвідомлювати, що в Україні ми стримуємо російську імперську експансію, яка точить зуби на регіон Центральної Європи, країни Балтії", – сказав Ліпавський.
За його словами, допомога Україні, зокрема військова, гуманітарна, фінансова, політична чи моральна, йде на користь європейської безпеки.
"Якщо Україна впаде, ми зіткнемося з Росією трохи ближче - буквально на кордонах Євросоюзу, дуже близько до Чехії, і ми не повинні цього допустити", - зазначив він, додавши, що важливо пояснити громадськості необхідність підтримки України.
За словами Ліпавського, втома від війни, про яку часто говорять, проявляється по-різному.
"Якщо буде так, що ми втомимося від власної безпеки, то втратимо і свободу, і суверенітет", - заявив очільник чеського МЗС.
Ліпавський вважає, що нещодавнє засідання Європейської ради показало, що європейські держави здатні домовлятися попри блокування Угорщиною допомоги.
"Я регулярно кажу всім у Європі, що наше головне завдання — тримати Росію якомога далі від наших кордонів. Це те, на що має бути спрямована наша політика. Дебати непрості, але ми бачимо, що європейські країни здатні в результаті домовитися", - сказав Ліпавський.
Він вважає, що остаточно домовленості вдасться знайти на позачерговому саміті 1 лютого.
"Я розумію, коли деякі країни-члени ЄС так би мовити "конструктивно утримуються", наприклад, ми це неодноразово спостерігаємо з фінансуванням військової допомоги. Це не тільки Угорщина, це також країни, які мають політику нейтралітету - Австрія чи Ірландія. Вони роблять у спосіб, який не заважатиме іншим країнам зміцнювати безпеку України та підвищувати шанси України захиститися від російського тиску", – додав міністр.
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