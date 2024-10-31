У Молдові конституційний суд затвердив результати референдуму про вступ до ЄС
Конституційний суд Молдови на засіданні 31 жовтня визнав дійсними результати референдуму про вступ до Європейського Союзу: прихильники євроінтеграції перемогли з мінімальним відривом
Про це повідомляє TV8.
У матеріалі зазначено: у результаті цього рішення до конституції Молдови внесуть положення, що вступ держави до ЄС "стає незворотною метою". Конституцію опублікують в офіційному віснику Молдови.
Водночас конституційний суд заявив, що розгляне запит комуністів про перерахунок голосів на референдумі через звернення Центральної виборчої комісії стосовно підтвердження результатів плебісциту, проте відхилив заяву про визнання комуністів стороною у справі.
Також акцентується: засідання молдовського конституційного суду розпочалось на тлі протесту, що організували лідери й прихильники проросійського блоку "Перемога", який повʼязують з прокремлівським олігархом-втікачем Іланом Шором та партією комуністів Молдови.
- Речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано раніше заявив, що перший тур виборів у Молдові відбувся в умовах безпрецедентного російського втручання.
- 22 жовтня повідомлялось, що молдовські правоохоронці розслідують понад 400 випадків підкупу виборців, підозрюваним загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв (понад $2 тис.).
- 24 жовтня молдовська поліція заявила, що з Росії переказали $39 млн на підкуп голосів перед виборами президента країни й референдумом про вступ до Європейського Союзу.
- Згодом у Молдові невідомий, який представився співробітником правоохоронних органів, розіслав медіа країни список з іменами кількох тисяч громадян, які нібито повʼязані з мережею проросійського олігарха-втікача Ілона Шора.
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