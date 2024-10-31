У Молдові конституційний суд затвердив результати референдуму про вступ до ЄС

Про це повідомляє TV8.

У матеріалі зазначено: у результаті цього рішення до конституції Молдови внесуть положення, що вступ держави до ЄС "стає незворотною метою". Конституцію опублікують в офіційному віснику Молдови.

Водночас конституційний суд заявив, що розгляне запит комуністів про перерахунок голосів на референдумі через звернення Центральної виборчої комісії стосовно підтвердження результатів плебісциту, проте відхилив заяву про визнання комуністів стороною у справі.

Також акцентується: засідання молдовського конституційного суду розпочалось на тлі протесту, що організували лідери й прихильники проросійського блоку "Перемога", який повʼязують з прокремлівським олігархом-втікачем Іланом Шором та партією комуністів Молдови.