З Росії переказали $39 млн на підкуп виборців Молдови, - поліція

Про це заявив очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

Відповідно до розслідування, у жовтні з РФ у Молдову переказали понад $24 млн через застосунок "Промзвʼязокбанк".

За словами Чернеуцану, схема підкупу виборців шляхом відправки коштів через Промзвʼязокбанк почала діяти наприкінці весни цього року, однак восени перед виборами кількість переказів зросла.

Представник поліції зауважив: у вересні сума переказів становила $15 млн, коли наразі вона вже досягає $39 млн. Чернеуцану підкреслив, що лише в жовтні з РФ зафіксували понад $24 млн переказами.

Водночас у поліції стверджують, що до цієї схеми причетний молдовський олігарх-втікач Ілан Шор.

У правоохоронних органах пояснюють: через застосунок "Промзвʼязокбанк" людям допомагали встановлювати боти в telegram. Зокрема, у жовтні зупинили діяльність 97 таких ботів. За даними поліції, у системі зареєструвалися 138 тис. номерів з Молдови.

Наразі молдовська поліція задокументувала інформацію про 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців: їм загрожує до 3 років за ґратами або штраф.