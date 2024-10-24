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З Росії переказали $39 млн на підкуп виборців Молдови, - поліція

Дар'я Куркіна
24 жовтня, 2024 четвер
16:24
Світ Молдова

Молдовська поліція заявила, що з Росії переказали $39 млн на підкуп голосів перед виборами президента країни й референдумом про вступ до Європейського Союзу

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Про це заявив очільник Генерального інспекторату поліції Молдови Віорел Чернеуцану, повідомляє NewsMaker.

Відповідно до розслідування, у жовтні з РФ у Молдову переказали понад $24 млн через застосунок "Промзвʼязокбанк".

За словами Чернеуцану, схема підкупу виборців шляхом відправки коштів через Промзвʼязокбанк почала діяти наприкінці весни цього року, однак восени перед виборами кількість переказів зросла.

Представник поліції зауважив: у вересні сума переказів становила $15 млн, коли наразі вона вже досягає $39 млн. Чернеуцану підкреслив, що лише в жовтні з РФ зафіксували понад $24 млн переказами.

Водночас у поліції стверджують, що до цієї схеми причетний молдовський олігарх-втікач Ілан Шор.

У правоохоронних органах пояснюють: через застосунок "Промзвʼязокбанк" людям допомагали встановлювати боти в telegram. Зокрема, у жовтні зупинили діяльність 97 таких ботів. За даними поліції, у системі зареєструвалися 138 тис. номерів з Молдови.

Наразі молдовська поліція задокументувала інформацію про 520 осіб, причетних до схеми підкупу виборців: їм загрожує до 3 років за ґратами або штраф.

  • 20 жовтня 2024 року у Молдові відбувався загальнонаціональний референдум щодо вступу в ЄС та президентські вибори. До другого туру виборів виходять чинна президентка Мая Санду і колишній генпрокурор Олександр Стояногло, а на референдумі перемогли прихильники вступу до ЄС.
  • Речник зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Петер Стано заявив, що перший тур виборів у Молдові відбувся в умовах безпрецендентного російського втручання.
  • 22 жовтня повідомлялось, що молдовські правоохоронці розслідують понад 400 випадків підкупу виборців, підозрюваним загрожують штрафи до 37,5 тис. леїв (понад $2 тис.).
Теги:
Новини
Росія
ЄС
Молдова
вибори президента
поліція
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