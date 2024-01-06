У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для прийому біженців з України

Про це повідомляє NewsMaker.

У виданні зазначають, що центр допомоги біженцям з України в Паланці закрили ще 4 січня. Наразі співробітники інспекторату розбирають тимчасовий табір та вивозять усю інфраструктуру - намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі.

Центр було відкрито 24 лютого 2022 року, відтоді через нього пройшли понад 9,2 тис. біженців, тимчасово в ньому мешкало понад 6,2 тис. українців, повідомили в інспектораті. Роботу і безпеку табору забезпечували співробітники інспекції з міграції, карабінери та рятувальники.

"З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли в облаштуванні в Молдові", - зауважили в інспектораті.