У Молдові припинив роботу тимчасовий центр для прийому біженців з України
У суботу, 6 січня, Генінспекторат надзвичайних ситуацій Молдови повідомив про закриття тимчасового центру допомоги біженцям з України, розташованого біля контрольно-пропускного пункту в Паланці на молдавсько-українському кордоні
Про це повідомляє NewsMaker.
У виданні зазначають, що центр допомоги біженцям з України в Паланці закрили ще 4 січня. Наразі співробітники інспекторату розбирають тимчасовий табір та вивозять усю інфраструктуру - намети, технічне обладнання, гігієнічні модулі.
Центр було відкрито 24 лютого 2022 року, відтоді через нього пройшли понад 9,2 тис. біженців, тимчасово в ньому мешкало понад 6,2 тис. українців, повідомили в інспектораті. Роботу і безпеку табору забезпечували співробітники інспекції з міграції, карабінери та рятувальники.
"З перших днів початку війни в Україні біженці отримували тут допомогу. Людям надавали житло, харчування, медичну допомогу та сприяли в облаштуванні в Молдові", - зауважили в інспектораті.
- 8 листопада Національна компанія медичного страхування повідомила, що незалежно від наявності статусу тимчасового захисту, діти біженців з України в Молдові отримуватимуть безоплатну медичну допомогу.
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