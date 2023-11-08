Молдова надаватиме безоплатну медичну допомогу для дітей біженців з України
Незалежно від наявності статусу тимчасового захисту, діти біженців з України в Молдові отримуватимуть безоплатну медичну допомогу
Про це повідомила Національна компанія медичного страхування, передає NewsMaker.md.
7 листопада компанія заявила, що річний бюджет на надання медпослуг дітям українських біженців становить 21 млн леїв (понад мільйон доларів США). За розрахунками компанії, цих грошей вистачить на те, щоб надати медичну допомогу приблизно 13,5 тис. дітей.
За інформацією компанії, до пакету безкоштовної медичної допомоги для дітей біженців з України в Молдові входять догоспітальна невідкладна медична допомога, первинна та невідкладна стаціонарна допомога.
Витрати на ці послуги покриває Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) через Національну компанію медичного страхування на підставі виправлення, підписаного установами в рамках угоди про партнерство на 2023-2024 роки.
- З початку повномасштабного вторгнення РФ і станом на 1 жовтня 2023 року Молдова видала Україні 35 громадян, які незаконно перетнули кордон.
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